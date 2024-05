Calciomercato Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis è un cantiere all’aperto. Il prossimo anno sarà di rifondazione dopo le brutte figure della stagione attuale. Anche i pezzi pregiati, come Kvicha Kvaratskhelia, potrebbero andare via. Sull’attaccante georgiano ha messo gli occhi il PSG per sostituire Mbappé. (Continua…)

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia può partire

Il Napoli rischia di perdere i protagonisti del terzo scudetto. Osimhen è promesso sposo in Premier League (probabilmente Chelsea) e con lui può partire anche Kvicha Kvaratskhelia. Sul georgiano ha messo gli occhi il PSG per sostituire il partente Mbappé.

La società azzurra ovviamente cercherà di trattenere il fenomeno georgiano, ma di fronte ad alcune offerte Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere. L’anno prossimo la parola d’ordine sarà rifondazione: nuovo allenatore (Calzona non sarà riconfermato) e nuovi calciatori.