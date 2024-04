Home | Milan, vince il #Nopetegui: l’ex ct della Spagna in stand-by, il casting per la panchina

Calcio. Il Milan si trova di fronte a un bivio nell’ambito della scelta del nuovo allenatore, con la trattativa per Julen Lopetegui interrotta e la riapertura del casting per individuare il successore di Stefano Pioli. La decisione della Curva Sud di opporsi alla nomina di Lopetegui, evidenziata attraverso l’hashtag #nopetegui sui social media e una petizione online, ha influenzato significativamente il club rossonero. Le pressioni della tifoseria, unite al timore di proteste allo stadio, hanno spinto la proprietà del Milan a riconsiderare le proprie strategie. Mentre la piazza milanista continua a sognare figure come Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic, il management del club è alle prese con la ricerca di un nuovo allenatore, con molte incertezze sul futuro della panchina rossonera. (Continua a leggere dopo la foto)

Ripartono i casting per la panchina rossonera

Con il freno tirato su Lopetegui, il Milan si ritrova nuovamente alla ricerca del suo prossimo allenatore. Attualmente, è difficile individuare un favorito tra le varie opzioni sul tavolo. Tra i nomi che erano stati considerati prima dell’approccio con Lopetegui e che tornano ora in gioco troviamo Paulo Fonseca, attualmente al Lille, Roberto De Zerbi, legato al Brighton da una clausola di 15 milioni, Mark van Bommel e il ct del Belgio Domenico Tedesco. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso il nome di Thiago Motta, reduce dall’esperienza positiva con il Bologna. Motta era stato indicato come probabile successore di Allegri alla Juventus, ma il Milan sembra essere interessato a sondare la sua disponibilità per un’eventuale collaborazione.