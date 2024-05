Home | Calciomercato Napoli, asta per Osimhen: entra in gara il Chelsea e mette sul piatto Lukaku

Calciomercato Napoli, Osimhen: si fa avanti il Chelsea. Victor James Osimhen è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana. Dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Nigeria, nel 2017 è stato acquistato dal Wolfsburg, con cui ha debuttato come professionista. Nel biennio 2018-2020 ha giocato prima con lo Charleroi e poi con il Lilla. Dal 2020 milita nel Napoli, con cui ha vinto un campionato italiano (2022-2023). A livello individuale è stato nominato miglior giovane della Serie A nell’annata 2021-2022 e miglior attaccante della Serie A nella stagione 2022-2023, laureandosi, in quest’ultima, anche capocannoniere del campionato. Inoltre, nel 2023, è stato eletto Calciatore africano dell’anno, Migliore calciatore assoluto AIC ed è stato incluso sia nella Squadra dell’anno AIC che nella lista dei 30 candidati al Pallone d’oro. Che dire? Un vero e proprio fuori classe, che molto probabilmente saluterà il Napoli a partire dalla prossima stagione. (Continua a leggere dopo le foto)

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano che lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Nel contratto del calciatore classe ’98 c’è una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro e in questo momento in vantaggio per l’acquisizione del suo cartellino c’è il Paris Saint-Germain, club che in estate dovrà sostituire Kylian Mbappé. C’è però un altro club che negli ultimi giorni ha mosso passi concreti per capire la situazione: si tratta del Chelsea. L’idea, stando a quanto riportato dalla Gazzetta, sarebbe quella di mettere sul piatto ottanta milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku e un giovane ancora non meglio identificato. Con Lukaku il Napoli avrebbe anche risolto il problema dell’erede di Osimhen. Però va precisato che l’ingaggio di Lukako almeno per ora sarebbe fuori dai parametri degli azzurri, nonostante il Chelsea potrebbe essere una soluzione gradita a Osimhen.