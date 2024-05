Serie A: Futuro incerto per l’Inter. Mancano pochissimi giorni alla scadenza dei termini per l’estinzione del debito del presidente Zhang e ora sembra che la società statunitense Oaktree stia mettendo qualche ostacolo al processo e all’intervento di Pimco.

Zhang: la trattativa con Pimco per tenersi l’Inter

Entro lunedì 20 maggio il patron dell’Inter Zhang dovrà estinguere del debito da 375 milioni di euro dovuti alla società americana Oaktree. Qualche settimana fa il presidente del club neroazzurro era riuscito ad assicurarsi, seppure in modo ancora non ufficiale, un accordo per un prestito da 430 milioni con il fondo statunitense Pimco. Le sue preoccupazioni sembravano rientrate, ma ora pare che Oaktree stia facendo ostruzionismo sulle trattative.

La deadline con Oaktree

La deadline è imminente e l’accordo è appeso ad un filo. Ora Zhang, Pimco e Oaktree sono gli agenti in campo per scrivere il futuro della proprietà del club. Secondo quanto ipotizzato sulla Gazzetta dello Sport, Oaktree starebbe cercando di ostacolare la trattativa per vincolare Zhang con un rifinanziamento a un tasso d’interesse maggiore rispetto al 12% del contratto inizialmente stipulato. In questa eventualità, Oaktree potrebbe successivamente tentare una presa di controllo gestionale dell’Inter mettendo Zhang fuori dai giochi.