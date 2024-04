Calciomercato Inter, i nomi nel mirino dopo la seconda stella. Il campionato di calcio di Serie A 2023/24 sta per concludersi. I giocatori dell’Inter sono i nuovi campioni d’Italia. La squadra ha conquistato lo scudetto battendo il Milan nel derby di lunedì 22 Aprile 2024. Ora che la seconda stella su petto è stata conquistati, il club nerazzurro ha deciso di concentrarsi sul calciomercato estivo e già in casa Inter sono stati fatti i primi nomi papabili per rinnovare e rinforzare la rosa. (Continua a leggere dopo le foto)

L’Inter, archiviati i festeggiamenti scudetto, si concentrerà sul calciomercato estivo. Il grosso del lavoro è già stato svolto anticipando due operazioni che di fatto hanno completato la rosa, e parliamo chiaramente di Zielinski e Taremi, un colpo a centrocampo, dove saluteranno Klaassen e Sensi, e un colpo in attacco, dove l’unico addio certo è quello di Sanchez. E allora è possibile che se dovessero esserci cessioni accessorie, i nerazzurri proverebbero ad analizzare i margini per un colpo alla Gudmundsson, impossibile anche solo da pensare se prima non si ricava qualcosa dal mercato. Sempre se ci sarà la possibilità economica, altri due profili piacciono all’Inter: il portiere brasiliano, Bento e del difensore italiano, Buongiorno. C’è poi da capire quale sarà il futuro di Denzel Dumfries, l’esterno olandese e l’Inter non hanno ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Se dovesse partire Dumfries, i nerazzurri si metterebbero alla ricerca di un esterno destro, ruolo in cui non è ancora stato individuato con certezza il possibile successore.