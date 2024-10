Quando torna Koopmeiners. La frattura lievemente scomposta alla costola, evidenziata dagli esami a cui si è sottoposto il centrocampista olandese nei giorni scorsi, continua a preoccupare la Juventus. Non c’è ancora una data precisa per il pieno recupero dell’ex Atalanta, ora agli ordini di Thiago Motta. La situazione si è aggravata ulteriormente considerando l’infortunio serio occorso a Gleison Bremer, che spinge la società bianconera a monitorare il mercato in vista di gennaio.

È poco probabile che Koopmeiners possa essere disponibile per la sfida contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. Tuttavia, lo staff medico della Juventus spera di recuperarlo per gli impegni successivi: la sfida di Champions League contro lo Stoccarda il 22 ottobre e, soprattutto, il derby d’Italia contro l’Inter in programma per il 27 ottobre.

Per accelerare i tempi di recupero, alla Continassa stanno lavorando su una speciale protezione per la costola infortunata, che permetterebbe a Koopmeiners di scendere in campo in sicurezza. La prossima settimana, quando il giocatore tornerà ad allenarsi con la squadra, testerà questa soluzione e, in base alle sue sensazioni e al livello di dolore, si potrà avere una previsione più chiara sul suo rientro.

