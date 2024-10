Juventus, Koopmeiners ha una costola rotta. Quanto starà fuori

Juventus, altra brutta notizia: Koopmeiners dovrà fermarsi a causa dell’infortunio rimediato nella scorsa partita. Il centrocampista olandese ha riportato una frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra, come confermato dagli esami diagnostici svolti presso il J Medical di Torino dopo il match contro il Cagliari, in cui era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo.

Bollettino medico | Le condizioni di Koopmeiners — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2024

Nella nota ufficiale del club si legge: “Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusata al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia.”

Per il momento, lo stop per Koopmeiners dovrebbe durare almeno tre settimane. Il forte centrocampista bianconero, fresco acquisto proveniente dall’Atalanta, dovrà così saltare le sfide contro Lazio, Stoccarda, Inter, Parma, Udinese e Lille. Tuttavia, i tempi dipenderanno dalla risposta del giocatore alle terapie, considerando che un infortunio di questo tipo varia molto in base alla sintomatologia e non solo alla guarigione clinica.

Lo staff medico della Juventus monitorerà quotidianamente le condizioni dell’olandese, con la possibilità di adattare la prognosi in base ai progressi del recupero. La Juventus, già alle prese con altre assenze importanti, dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave nel centrocampo proprio in un periodo fitto di impegni cruciali.