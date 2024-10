Pogba, l’Ad della Juventus: “Stiamo parlando, non gioca da due anni”

Pogba via dalla Juventus o no? In teoria ci sarebbe tempo fino a marzo 2025, quando finirà la squalifica per doping del centrocampista francese per decidere, ma la Juventus pare avere le idee chiare sul futuro del Polpo. Oggi ne ha parlato anche l’amministratore delegato del club, Maurizio Scanavino, raggiunto da Sky Sport mentre si trovava in Grecia con il neo dirigente Giorgio Chiellini per partecipare all’assemblea ECA.

Queste le parole dell’Ad juventino su Paul Pogba: “Stiamo parlando con il suo entourage. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff”. (continua dopo la foto)

Tutti gli elementi tuttavia fanno propendere per un addio e le parti stanno già discutendo sulla formula della risoluzione. Dirigenza della Vecchia Signora e legali stanno discutendo di come sciogliere l’accordo in scadenza nell’estate del 2026 e ci sono già le prime ipotesi su come e dove si accaserà adesso Pogba.

Secondo Tuttomercatoweb, Pogba potrebbe ricominciare dalla MLS o dalla Ligue1. La pista più credibile è proprio quella americana: a breve potrebbero esserci passi concreti del Los Angeles Football Club. Quel LAFC del quale è stato peraltro prima calciatore e poi dirigente Giorgio Chiellini, club dove militano anche altri francesi ex compagni di Nazionale del Polpo, come Hugo Lloris e Olivier Giroud.

