Juventus, idea Skriniar per sostituire Bremer. Giuntoli ci proverà a Gennaio

La Juventus, alle prese con l’infortunio del difensore brasiliano Gleison Bremer, sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto arretrato. Una delle piste più interessanti, che sarebbe anche clamorosa per il passato del giocatore, sarebbe quella di portare a Torino l’ex difensore interista Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain, ma fuori dai progetti del tecnico Luis Enrique.

La #primapagina della Gazzetta di oggi

JUVE-SKRINIAR SI PUO' pic.twitter.com/r5lC7ozbgi — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 10, 2024

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Skriniar è un’opzione per la dirigenza bianconera. Il difensore slovacco non sta trovando spazio nel Psg, nonostante sia arrivato a Parigi come grande colpo del mercato estivo 2023. Lo scontento di Skriniar al Psg offrirebbe una ghiotta opportunità per la Juventus, che deve fare i conti con l’assenza prolungata di Bremer.

I bianconeri, che nel reparto difensivo centrale dispongono dei soli Gatti, Kalulu e Danilo, potrebbero puntare sullo slovacco. Operazione che in ogni caso non si preannuncia semplice, soprattutto per il costo dell’ingaggio di Skriniar, che percepisce circa 10 milioni di Euro a stagione. Il direttore tecnico della Juventus, Giuntoli, potrebbe comunque sfruttare il “mal di pancia” dello slovacco per avviare una trattativa in vista del mercato invernale. L’idea sarebbe quella di puntare su un prestito temporaneo, una formula che potrebbe consentire ai bianconeri di ottenere un rinforzo senza dover affrontare un oneroso esborso immediato.

Juventus, il malcontento di Skriniar può aiutare

Skriniar ha espresso il suo malcontento in un’intervista rilasciata a una testata slovacca, confermando di essere a conoscenza del ridotto impiego previsto per lui quest’anno, pur precisando di trovarsi bene a Parigi. Il difensore ha inoltre rivelato che durante l’estate c’erano state opzioni per un prestito, ma che alla fine è rimasto al Psg.

Un dettaglio che potrebbe riaccendere le speranze della Juventus, pronta a fare leva su questa situazione per strappare il giocatore al club francese. Con tre mesi ancora a disposizione prima dell’apertura del mercato invernale, Giuntoli monitorerà la situazione con attenzione. Se Skriniar continuerà a essere poco utilizzato, la Juventus potrebbe tentare il colpo per portare a Torino un difensore esperto e di livello internazionale.

