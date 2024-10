Home | Juventus, infortunio per McKennie. Nuova grana per Thiago Motta

Juventus, per la squadra guidata da Thiago Motta non è decisamente un periodo fortunato. Dopo il brutto colpo subito per il ko di Bremer fino a fine stagione e lo stop di Koopmeiners, che gli impedirà di giocare contro la Lazio, anche Weston McKennie si è aggiunto alla lista degli indisponibili.

Il centrocampista americano ha subito un infortunio durante il ritiro con la Nazionale statunitense, di conseguenza non parteciperà alla prossima amichevole contro il Messico. McKennie farà ritorno a Torino nelle prossime ore, dove sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

La Federcalcio statunitense ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si sottolinea che anche Christian Pulisic lascerà il ritiro della Nazionale. Tuttavia, nel caso del giocatore del Milan, si tratta di una scelta legata alla gestione del carico di lavoro: “Dopo aver giocato diversi minuti nell’ultimo mese sia per la nazionale che per il Milan, Pulisic ha lasciato il ritiro per tornare nel suo club”.

McKennie, in dubbio per la partita con la Lazio

Il comunicato aggiunge che anche altri giocatori, tra cui McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen, hanno subito lievi infortuni e rientreranno ai loro club per ulteriori valutazioni. Con l’infortunio di McKennie ancora da valutare, cresce l’incertezza sul suo impiego nella prossima partita, in programma sabato sera contro la Lazio. I tifosi bianconeri sperano in buone notizie dagli esami, ma il rischio di un’assenza è reale, aggiungendo un ulteriore problema per il Mister nella gestione della squadra.

