In casa Juventus continua a essere centrale il tema del vice-Vlahovic. Con Milik ancora indisponibile per l’infortunio al ginocchio, l’attacco dei bianconeri risulta piuttosto sguarnito, e un intervento sul mercato di gennaio potrebbe diventare necessario per rinforzare il reparto. Dal punto di vista tecnico, considerando lo stile di gioco di Thiago Motta, servirebbe una punta capace di fare da sponda, proteggere palla, favorire la risalita della squadra, aprire spazi e dialogare con i trequartisti.

In questo senso, al di là dell’interesse per Jonathan David, le attenzioni della Juve si starebbero concentrando su Arnaud Kalimuendo. Classe 2002, l’attaccante del Rennes è un profilo che piace sia per l’età che per le caratteristiche. Parte integrante della nazionale Under 21 francese, il 22enne, cresciuto nel vivaio del PSG, può giocare sia come prima che seconda punta, e rappresenterebbe una risorsa preziosa per le rotazioni di Thiago Motta. (segue dopo la foto)

Arnaud Kalimuendo

Kalimuendo è un giovane di prospettiva su cui la Juventus potrebbe puntare a lungo termine. Tuttavia, l’investimento non sarebbe esiguo: il valore del cartellino del giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra giustificata dalle sue prestazioni con il Rennes, dove dal 2022 ha segnato 20 gol in 66 partite di Ligue 1, 4 reti in 6 gare di Coppa di Francia e 1 in 12 apparizioni in Europa League. A livello internazionale, Kalimuendo ha realizzato un gol in cinque presenze con l’Under 21 francese, e gli osservatori della Juve lo monitoreranno proprio in occasione della prossima partita della sua nazionale contro Cipro. Sarà l’occasione per valutare il suo movimento in campo, stilare un report dettagliato e riferire le informazioni a Giuntoli.

Kalimuendo non è però l’unico nome sul taccuino della Juventus. Nel mirino dei bianconeri ci sono infatti altri giocatori come Jovic, Raspadori e Berardi, tutti profili che, pur essendo diversi dal francese, potrebbero rivelarsi utili per far rifiatare Vlahovic e rinforzare l’attacco.

Leggi anche: