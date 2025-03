Juventus, assalto a Tonali: Giuntoli convinto, cosa serve per portarlo a Torino

La Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali, considerandolo uno dei rinforzi fondamentali per la prossima stagione. L’ex Milan, ora al Newcastle, sta vivendo una stagione da protagonista in Premier League e con la maglia dell’Italia di Spalletti, ma l’idea di un ritorno in Serie A potrebbe stuzzicare la sua fantasia. La trattativa non è semplice, e dipenderà fortemente dalla qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sarebbe convinto che alla rosa bianconera manchino solo tre o quattro rinforzi mirati per puntare immediatamente allo scudetto. Tra questi, spicca proprio Tonali, che è in cima alla lista dei desideri di Giuntoli.

Il centrocampista italiano è diventato un vero e proprio dominatore del centrocampo e ha mostrato il suo valore anche con la Nazionale. Il sogno di portarlo a Torino è strettamente legato alla qualificazione della Juventus alla Champions League. Senza il ritorno nella massima competizione europea, infatti, i bianconeri potrebbero dover ridimensionare le loro ambizioni di mercato e rinunciare all’assalto al giocatore.

Nonostante l’idea di acquistare Tonali stuzzichi molto il direttore sportivo della Juventus, ci sono diversi ostacoli da affrontare. In primo luogo, Tonali è un milanista dichiarato. Inoltre, il Newcastle durante il suo difficile periodo di squalifica per la vicenda legata alle scommesse lo ha aspettato e potrebbe pesare il “debito di gratitudine“.

Il centrocampista, che in Inghilterra si è ambientato molto bene, potrebbe non essere facilmente convinto a “tradire” il Milan, suo club del cuore, per passare a una delle principali rivali storiche. Un altro grande ostacolo è rappresentato dalle richieste economiche del Newcastle.

I Magpies hanno infatti pagato il giocatore circa 65 milioni di euro, e difficilmente scenderanno sotto gli 80 milioni. La Juventus, quindi, dovrà lavorare di fantasia per trovare una formula che possa soddisfare le richieste economiche o dovrà fare cessioni importanti per raccogliere i fondi necessari a concludere l’affare.

Juventus, la qualificazione alla Champions: una questione di vita o di morte

Tutto dipenderà dalla qualificazione della Juventus alla Champions. L’obiettivo di rientrare tra le prime quattro in Serie A, anche se alla portata, non è affatto scontato, e le prossime settimane saranno decisive per capire se Giuntoli e la Juventus potranno effettivamente mettere a segno un colpo di mercato così importante.

Nei prossimi mesi, tra i contatti che sicuramente ci saranno, si capirà se l’affare potrà concretizzarsi o se la Juventus dovrà ripiegare su altre opzioni. La Champions League rimane il fattore determinante per il futuro della Vecchia Signora, che ha bisogno di tornare nella competizione per recuperare il terreno perso e rilanciarsi a livello internazionale.

