Gigio Donnarumma, clamorosa “apertura” all’Inter: “Mi vorrebbero ancora a San Siro? Mi fa piacere”

Gianluigi Donnarumma è tornato a San Siro e, dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania, ha parlato della sua emozione nel rigiocare nello stadio che lo ha visto crescere. “San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me. Tornare in questa città è speciale, qui ho il cuore. L’accoglienza è stata bella ed è quello che volevo sentire, questa cosa mi ha toccato“.

VIDEO / Donnarumma non chiude all’Inter: “Vedremo più avanti…”https://t.co/bTBACDhMmg — Fcinter1908 (@fcin1908it) March 21, 2025

Il passato con il Milan e il presente con la Nazionale non sono però gli unici temi caldi. Il nome di Donnarumma è stato accostato all’Inter, e quando gli è stato chiesto di un possibile approdo in nerazzurro, il portiere ha sorriso: “C’è una parte di questo stadio che mi vorrebbe qui? Mi fa tanto piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno“.

Le parole di Donnarumma arrivano in un momento particolare. Il suo contratto con il PSG scadrà nel 2026 e il club parigino, sotto la pressione delle norme finanziarie Uefa, sta cercando di rivedere al ribasso i contratti dei suoi giocatori più rappresentativi. L’ex Milan guadagna circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra importante che potrebbe complicare il rinnovo.

Gigio Donnarumma, la clamorosa “apertura” all’Inter

Il suo agente, Enzo Raiola, ha recentemente chiarito la situazione: “Non ci sono stati contatti con l’Inter o con altre società. Abbiamo accettato la nuova politica del PSG sulla gestione dei contratti e stiamo lavorando sul rinnovo, ma senza fretta.”

Il possibile approdo di Donnarumma all’Inter resta una suggestione affascinante, ma non priva di ostacoli. I nerazzurri la scorsa estate hanno investito 15 milioni di euro su Josep Martinez, che ha ben figurato quando Sommer è stato assente. Inoltre, l’ingaggio del portiere azzurro sarebbe un problema per le casse nerazzurre.

Se le trattative con il PSG dovessero arenarsi, però, l’Inter potrebbe provare a inserirsi e attendere l’estate 2025, sperando in un altro colpo a parametro zero. La voglia di Donnarumma di tornare in Italia potrebbe essere un fattore decisivo, ma per ora il portiere sembra ancora legato a Parigi.

