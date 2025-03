Napoli e Inter, la sfida si sposta sul mercato: chi è più vicino all’acquisto del talento italiano

Inter e Napoli sono pronte a sfidarsi non solo sul campo, ma anche sul mercato. Entrambe le big della Serie A hanno messo gli occhi su Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, che a 24 anni sembra maturo per il grande salto in una squadra di vertice.

L’Inter vuole prendere sicuramente una punta e ha messo nel mirino Lorenzo Lucca: Castro, Lucca e Krstovic sono i tre nomi nella testa dei dirigenti. Lucca piace molto anche al Napoli. pic.twitter.com/2fqAtUxKQX — SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) March 19, 2025

Non è la prima volta che il nome di Lucca viene accostato a una grande squadra: la scorsa estate il Napoli aveva già sondato il terreno per lui, mentre a gennaio il Milan lo aveva individuato come alternativa nel caso in cui non fosse andato in porto l’arrivo di Gimenez. E proprio il club rossonero potrebbe inserirsi nuovamente nella corsa, anche se al momento restano avanti Inter e Napoli, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi.

I partenopei vogliono un vice-Lukaku, mentre i nerazzurri cercano un attaccante con caratteristiche simili ad Arnautovic, il cui contratto scade a fine stagione. La priorità dell’Inter sul mercato resta Nico Paz, con Arda Guler come alternativa.

L’Udinese è consapevole del valore del proprio attaccante e non intende fare sconti: la richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che sia Inter che Napoli proveranno a ridurre con contropartite tecniche.

L’Inter, in particolare, spera di convincere i friulani proponendo giovani di talento, strategia già adottata in passato con buoni risultati. Un piccolo vantaggio per il Napoli potrebbe derivare dagli ottimi rapporti tra i due presidenti, Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo, che in passato hanno già concluso diverse operazioni di mercato.

Inter e Napoli, tutti i nomi per il nuovo attaccante

Lucca non è l’unico attaccante seguito da Inter e Napoli. I partenopei monitorano anche Bonny del Parma, 21enne attaccante francese dal grande potenziale ma ancora discontinuo. Più giovane di Lucca e con una valutazione inferiore, potrebbe accettare un ruolo iniziale da rincalzo.

L’Inter, invece, valuta altri profili per il reparto offensivo: tra i nomi seguiti ci sono il bolognese Castro, 20 anni, e il leccese Krstovic, già in doppia cifra in campionato. Entrambi rappresentano opzioni interessanti per la politica del fondo Oaktree, che punta su giovani di prospettiva.

Il duello di mercato è appena iniziato e potrebbe risolversi solo in estate. L’unica certezza è che Lorenzo Lucca è pronto per il grande salto, e sia Inter che Napoli faranno di tutto per assicurarselo.

Leggi anche: