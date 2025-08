Juventus e Milan, prove di scambio: i nomi in ballo

Milan e Juventus, l’asse Torino-Milano potrebbe infiammare la seconda metà di agosto con un doppio affare che avrebbe del clamoroso: Malick Thiaw verso i bianconeri e Dusan Vlahovic alla corte di Allegri. Un’operazione complessa ma non impossibile, nata da primi contatti informali tra le dirigenze e destinata a essere approfondita tra una decina di giorni, nell’ultima fase del mercato estivo.

In casa Milan la ricerca di un numero 9 prosegue senza sosta e il nome di Vlahovic, pur valutato dai rossoneri meno del previsto, resta una tentazione concreta per la seconda parte di agosto. La Juventus, che per l’ex viola chiede non meno di 20 milioni di euro (eventualmente da club di Premier o Arabia).

Il club ragiona però su un’operazione che garantisca anche una plusvalenza a bilancio: ecco perché, dall’altra parte, guarda con interesse a Thiaw, difensore tedesco apprezzato da Tudor e valutato dal Milan almeno 30 milioni. (continua dopo la foto)

Al momento i due affari – è bene sottolinearlo – viaggiano su binari separati, sia per le valutazioni diverse dei cartellini, sia per ragioni contabili. L’idea di trasformarli in una doppia operazione incrociata esiste e potrebbe risultare utile a entrambe le società sul piano tecnico ed economico, ma non è ancora il tempo di sedersi al tavolo per trattare.

Per vedere accendersi davvero la fiamma bisognerà attendere ancora qualche giorno. La sensazione, però, è che tra Ferragosto e fine mese qualcosa possa muoversi.

