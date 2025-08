Home | Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: e in difesa c’è un dietrofront

L’estate del Milan continua spedita e la squadra prende forma, con l’acquisto di Jashari che ha portato grande entusiasmo fra i tifosi. Mentre si lavora alle uscite per far cassa, la società ha deciso a sorpresa di bloccare la cessione di Malick Thiaw, protagonista di prestazioni convincenti durante la tournée e ormai considerato centrale nel progetto tattico di Massimiliano Allegri.

Thiaw non si muove per meno di 40-45 milioni.



In parallelo, sta prendendo forma un’ipotesi affascinante per l’attacco: Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, sarebbe finito nel mirino rossonero. Vista la difficoltà di concludere l’affare Vlahovic con la Juventus, i rossoneri si tutelano guardando anche ad altri obiettivi.

Sembrava destinato a partire, e invece Malick Thiaw ha saputo ribaltare le gerarchie. Dopo aver rifiutato il Como a inizio mercato, e aver sfiorato l’inserimento in uno scambio con la Juventus per Vlahovic, il difensore tedesco ha sfruttato l’occasione nella tournée asiatica, convincendo lo staff tecnico con prestazioni solide e personalità.

Il Newcastle ha tentato l’affondo con una prima offerta da 30 milioni di euro, ma la risposta del Milan è stata netta: no, grazie. Allegri, che sta lavorando su un modulo a tre difensori, ha individuato in Thiaw una pedina ideale, capace di agire sia da centrale che da braccetto, come già visto ai tempi di Pioli.

Il futuro però resta aperto: i Magpies potrebbero tornare alla carica, e se la cifra salisse sensibilmente, la società potrebbe trovarsi costretta a riflettere. Tutto dipenderà dalle prossime mosse e dal bilancio generale delle entrate e uscite.

Sul fronte cessioni, il Milan spera di fare spazio in rosa e a bilancio con le partenze di Musah e Chukwueze, entrambi seguiti da club di Premier League. Il Nottingham Forest tiene d’occhio il centrocampista statunitense, mentre il Fulham ha chiesto informazioni per l’esterno nigeriano, ipotizzando un prestito secco.

Ma è l’attacco a tenere banco: secondo The Athletic, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Rasmus Hojlund. Con il possibile arrivo di Benjamin Sesko al Manchester United, il danese ex Atalanta potrebbe trovare meno spazio e aprire le porte a una partenza. Il Milan, per ora, ci prova con un prestito con diritto di riscatto.

Un’operazione complessa ma intrigante, soprattutto se legata a un’eventuale plusvalenza su Thiaw. E così, mentre i tifosi sognano un colpo in attacco, il club continua a muoversi tra offerte respinte e opportunità da cogliere al volo.

