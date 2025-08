Il Milan piazza il colpo a centrocampo: Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il centrocampista svizzero è atterrato poco prima delle 22.45 all’aeroporto di Linate, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Diavolo. Domani sosterrà le visite mediche di rito, poi metterà la firma su un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Dopo settimane di trattativa e muro contro muro con il Bruges, nella giornata di ieri è arrivata l’intesa definitiva. Decisivo il summit tra l’entourage del calciatore, il presidente belga Bart Verhaeghe e il CEO Bob Madou: Jashari, obiettivo dichiarato del Milan da oltre un mese, ha ribadito di voler accettare solo la proposta rossonera, respingendo qualsiasi altra destinazione. (continua dopo la foto)

L’accordo è stato definito in ogni dettaglio nelle ultime ore: al Bruges andranno 34 milioni di euro subito, con ulteriori 4,5 milioni legati ai bonus. Si tratta di una cessione record per il calcio belga, mai nessun club aveva incassato tanto per un trasferimento in uscita.

Il 23enne, pur allenandosi questa mattina con i compagni, non è stato convocato per il preliminare di Champions League contro il Salisburgo: un primo segnale poi confermato, visto che in serata ha preso il volo per Milano, accolto dal club rossonero e dai tifosi per chiudere l’operazione.

Ora toccherà ad Allegri trovare la posizione più adatta per il giocatore, che ha il pregio, oltre ad avere un’ottima tecnica, di essere facilmente adattabile: nel Bruges ha giocato prevalentemente nei due mediani di centrocampo davanti alla difesa, ma può essere schierato anche come mezzala offensiva o come trequartista. (continua dopo la foto)

Jashari non è, per intenderci, un sostituto di Reijnders: rispetto all’olandese segna meno ed è più efficace in fase difensiva, è molto solido nel controllo e nella gestione della palla, ha un buon lancio e un grande senso del gioco soprattutto in profondità. Nella scorsa stagione non ha segnato reti né offerto assist in Champions League, mentre in campionato il suo score è di 4 gol e 5 assist.

Oggi si svolgeranno le visite mediche e poi ci sarà la firma: così Jashari diventerà ufficialmente un grande rinforzo per il reparto mediano di Allegri per la nuova stagione. Un investimento pesante, con cui i rossoneri puntano a consegnare al centrocampo qualità, forza fisica e visione di gioco.

