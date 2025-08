Mercato, il Milan accelera: due colpi in arrivo, è quasi fatta

Il Milan accelera sul mercato e vede il traguardo per Ardon Jashari. Dopo settimane di trattativa complicata con il Bruges, l’ultimo rilancio firmato dal dt Tare, con parte fissa portata a 34 milioni più 4,5 di bonus, ha finalmente sbloccato l’affare e convinto la società belga.

Era evidente che Allegri volesse più fisicità in mezzo al campo (oltretutto con Ricci, Modric e lo stesso Jashari poco alti). Loftus può essere determinante sulle palle inattive in attacco e difesa. Ma è uso a infortunarsi spesso. Reggerà tutto l’anno? https://t.co/EJ7B7LebuZ — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 28, 2025

Determinante è stata anche la presa di posizione del centrocampista, che ieri, nell’incontro a Bruges con il presidente Bart Verhaeghe e il CEO Bob Madou, ha ribadito che avrebbe accettato solo il Milan, rifiutando ogni altra proposta. Una fermezza che ha fatto desistere la dirigenza del club a tentare di scatenare un’asta. (continua dopo la foto)

Nella serata di lunedì tra le due società c’è stato un lungo scambio di mail per limare gli ultimi dettagli su bonus e modalità di pagamento. A Casa Milan ora filtra ottimismo: Jashari, in accordo con il club belga, non partirà oggi per il preliminare di Champions contro il Salisburgo e resterà in Belgio ad aspettare l’ok per volare a Milano.

Il via libera potrebbe arrivare in poche ore: le visite mediche non sono ancora programmate, ma il giocatore potrebbe già essere in Italia questa sera o domani mattina per firmare un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus.

Il club rossonero, dopo aver accolto Modric, si prepara dunque a salutare un altro innesto di qualità: Jashari, tifoso del Diavolo fin dall’infanzia, è pronto al ritorno a San Siro, stavolta da protagonista.

Il Milan intanto lavora anche sulle corsie. Dopo aver chiuso per Estupinan a sinistra, si punta a rinforzare la fascia destra dove è sfumato definitivamente Douè (lo Strasburgo chiede 30 milioni). L’obiettivo scelto è lo svizzero Zachary Athekame dello Young Boys, classe 2004, già titolare in Champions League con 8 presenze contro Inter e Atalanta. (continua dopo la foto)

Il club di Berna chiede 10 milioni, il Milan era partito da 7, proposta rifiutata. Nelle ultime ore i rossoneri hanno alzato l’offerta a 8 milioni più bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta. Athekame, che ha detto no al Bologna perché vuole solo rossonero, potrebbe arrivare presto: contratto fino al 2029 già pronto per lui.

Con il doppio pressing su Jashari e Athekame, il Milan prova a regalare ad Allegri altri due colpi da integrare subito nel nuovo progetto tecnico. Manca ancora qualche dettaglio, ma l’impressione – in via Aldo Rossi – è che la caccia stia per andare a buon fine.

Leggi anche: