Il video TG di Sport.it del 5 agosto 2025

Nuovo appuntamento con il TG di Sport.it: oggi parliamo di VAR e dell’importante novità annunciata da Rocchi. Per quanto riguarda il calciomercato, ancora caldo il fronte Inter su Lookman e Milan per il centrocampo: siamo vicini ad una svolta per le milanesi? Chiudiamo con la Formula 1 e la crisi Ferrari, dove si spera che la pausa estiva possa portare nuova linfa vitale e qualche cambiamento. Guarda il nostro video e resta aggiornato sulle notizie sportive più importanti di oggi!