Home | Inter, lo strappo definitivo di Lookman: non si presenta in ritiro, cosa succede ora

Sarà un agosto caldissimo per l’Inter. Il club spinge per consegnare al nuovo tecnico Cristian Chivu un organico completo in ogni reparto. La priorità è arrivare al campionato aggiungendo alla rosa un difensore, un centrocampista di contenimento e una punta esterna capace di allargare il tridente. E in cima alla lista resta Ademola Lookman, al centro di un braccio di ferro sempre più teso.

“Lookman ha svuotato l’armadietto qui a Zingonia.

Nessun certificato medico presentato ma ad oggi sembra di rivivere la stessa situazione Koopmeiners dello scorso anno.”

⁦@SkySport⁩ pic.twitter.com/Yf5QgI5Isa — Alessandro (@90ordnasselA) August 5, 2025

Ademola Lookman continua la sua battaglia per farsi cedere all’Inter. Prima non si è presentato al raduno di Zingonia, poi l’esterno nigeriano ha saltato per il secondo giorno consecutivo gli allenamenti dell’Atalanta. E secondo le informazioni che arrivano da Bergamo avrebbe svuotato il suo armadietto. (continua dopo la foto)

Il club orobico, pur non essendo sorpreso dall’ennesimo gesto di rottura del giocatore (dopo black-out social e post polemici), ha ormai messo sul tavolo l’ipotesi concreta di una multa per assenze ingiustificate, ribadendo che deciderà solo con i propri tempi su eventuale cessione.

L’Inter osserva la situazione con attenzione. Lookman ha già detto no a Napoli e Atlético Madrid, restando fedele all’accordo con i nerazzurri: contratto da 4,5 milioni netti fino al 2030, con benefici fiscali legati al Decreto Crescita.

Dopo i 40 milioni della prima offerta e i 45 bonus compresi della seconda, entrambe respinte dalla Dea, Marotta e Ausilio preparano un nuovo rilancio che si avvicinerà ai 50 milioni richiesti. Sempre che questa sia la cifra, perché va detto che le dichiarazioni di Luca Percassi di questi giorni sono state a dir poco contradditorie.

L’obiettivo della docietà milanese è consegnare a Chivu la punta ideale per completare il tridente “ThuLaLo” (Thuram-Lautaro-Lookman) prima dell’inizio della Serie A. Se però l’Atalanta continuerà a fare muro, in dieci giorni al massimo l’Inter si muoverà su altre piste. (continua dopo la foto)

L’alternativa più concreta resta il francese Christopher Nkunku del Chelsea: ingaggio da 6,5 milioni netti, contratto fino al 2029, costo elevato ma profilo gradito. Per ora i nerazzurri non mollano: Lookman resta la priorità assoluta e il giocatore continua a premere per vestire la maglia dell’Inter entro fine agosto.

Intanto, il club si muove anche per il difensore e il centrocampista di rottura chiesti da Chivu. Nel primo caso la pista Leoni sembra abbandonata, ma bisognerà vedere se è vero o se si tratta di una strategia. l’altro nome caldo è quello del genoano De Winter. E sempre dal Genoa potrebbe arrivare Frendrup per rafforzare la mediana. Ma potrebbe arrivare anche qualche nome a sorpresa in questo mercato imprevedibile.

Leggi anche: