Juventus, novità a centrocampo: chi arriva se parte Douglas Luiz

Il valzer dei centrocampisti in casa Juventus potrebbe portare a scenari interessanti e in parte inaspettati. Il primo movimento riguarda Douglas Luiz, ormai vicinissimo al Nottingham Forest: il club inglese è pronto ad accogliere il brasiliano, che in Premier League gode ancora di una buona reputazione, a differenza di quanto mostrato finora nel campionato italiano.

Il sostituto di #DouglasLuiz può arrivare dalla Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ecco il nome nuovo 👇https://t.co/rV7Q2ax6UX — JuventusNews24.com (@junews24com) August 6, 2025

La sua avventura in bianconero, infatti, è agli sgoccioli. Il Nottingham sta lavorando da giorni con gli intermediari, e la trattativa è ben avviata. La Juventus, dopo aver momentaneamente chiuso un occhio sulla sua assenza ingiustificata in ritiro, attende un’offerta formale che consenta almeno di alleggerire il monte ingaggi.

L’accordo dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ma la vera novità è un’altra. Una volta perfezionata la cessione di Douglas Luiz, la Juve potrebbe restare seduta al tavolo col Nottingham per sondare il terreno per Ibrahim Sangaré, centrocampista ivoriano classe 1997, in uscita proprio dal club inglese. (continua dopo la foto)

L’arrivo del brasiliano al Forest libererebbe di fatto l’ex PSV, che non ha convinto nella sua esperienza inglese e cerca ora un’occasione per rilanciarsi. Sangaré rappresenta un profilo ideale per Tudor: forte fisicamente, alto un metro e novanta, dotato di discreta qualità, può coprire più ruoli in mediana e aggiungere centimetri e intensità a un reparto che ha bisogno di nuove caratteristiche.

La Juventus potrebbe approfittarne per imbastire un’operazione a basso costo, con condizioni economiche favorevoli e tempi di pagamento diluiti. Insomma, l’affare Douglas Luiz potrebbe diventare l’occasione giusta per un doppio colpo. E in attesa che il mercato entri nel vivo, alla Continassa si lavora con prudenza ma anche con un occhio sempre attento alle opportunità a portata di mano.

