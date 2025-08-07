Juventus, arriva il summit di mercato: “dead line” per Kolo Muani

La Juventus ha una tabella di marcia per avanzare sul mercato e ha scelto di affondare il colpo per Kolo Muani. L’obiettivo è chiudere entro il 13 agosto, giorno in cui i bianconeri affronteranno la Next Gen in amichevole. Il giocatore ha già dato la sua parola al club, che ora lavora per limare la distanza economica con il Paris Saint Germain.

La Juve sarebbe pronta a versare 10 milioni subito per un prestito oneroso, con riscatto fissato a 35 milioni, che diventerebbe obbligatorio al verificarsi di condizioni considerate facilmente raggiungibili. La trattativa è avanzata, tanto che in occasione della sfida con il Borussia Dortmund, prevista nel weekend, si terrà anche un summit di mercato in Germania. È probabile la partecipazione diretta anche di Igor Tudor, che intende fare il punto insieme alla dirigenza.

Mentre Kolo Muani è atteso a prescindere da eventuali uscite, per gli altri reparti sarà necessario liberare spazio. In particolare, l’uscita di Douglas Luiz – sempre più vicino al Nottingham Forest, che ha trovato l’intesa con il brasiliano – potrebbe sbloccare nuovi innesti in mediana.

Resta complessa la pista che porta a Hjulmand, bloccato dallo Sporting Lisbona. Rimangono invece aperte le opzioni Bissouma, Amrabat e O’Riley, tutti ancora monitorati dalla dirigenza juventina. (continua dopo la foto)

Sulla trequarti, la situazione è legata al futuro di Nico Gonzalez, deciso a lasciare Torino per trovare più spazio in vista del Mondiale. Una situazione spinosa, che ha di fatto congelato l’assalto a Jadon Sancho, ancora fermo al Manchester United. Sul giocatore inglese, intanto, si è rifatto sotto con insistenza il Borussia Dortmund, pronto a offrirgli una via d’uscita.

Nel frattempo, Tudor continua a lavorare con un gruppo che comprende anche diversi giocatori in uscita, in attesa che dal summit tedesco arrivino segnali chiari su come completare l’organico.

