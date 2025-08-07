Juventus, arriva il summit di mercato: “dead line” per Kolo Muani

La Juventus ha una tabella di marcia per avanzare sul mercato e ha scelto di affondare il colpo per Kolo Muani. L’obiettivo è chiudere entro il 13 agosto, giorno in cui i bianconeri affronteranno la Next Gen in amichevole. Il giocatore ha già dato la sua parola al club, che ora lavora per limare la distanza economica con il Paris Saint Germain.
🔴⚽️#Calciomercato #Juventus: ore decisive per #KoloMuani, la situazione https://t.co/RDOsujsp9b— Social Media Soccer (@Sms_Ita) August 7, 2025
La Juve sarebbe pronta a versare 10 milioni subito per un prestito oneroso, con riscatto fissato a 35 milioni, che diventerebbe obbligatorio al verificarsi di condizioni considerate facilmente raggiungibili. La trattativa è avanzata, tanto che in occasione della sfida con il Borussia Dortmund, prevista nel weekend, si terrà anche un summit di mercato in Germania. È probabile la partecipazione diretta anche di Igor Tudor, che intende fare il punto insieme alla dirigenza.
Mentre Kolo Muani è atteso a prescindere da eventuali uscite, per gli altri reparti sarà necessario liberare spazio. In particolare, l’uscita di Douglas Luiz – sempre più vicino al Nottingham Forest, che ha trovato l’intesa con il brasiliano – potrebbe sbloccare nuovi innesti in mediana.
Resta complessa la pista che porta a Hjulmand, bloccato dallo Sporting Lisbona. Rimangono invece aperte le opzioni Bissouma, Amrabat e O’Riley, tutti ancora monitorati dalla dirigenza juventina. (continua dopo la foto)
Sulla trequarti, la situazione è legata al futuro di Nico Gonzalez, deciso a lasciare Torino per trovare più spazio in vista del Mondiale. Una situazione spinosa, che ha di fatto congelato l’assalto a Jadon Sancho, ancora fermo al Manchester United. Sul giocatore inglese, intanto, si è rifatto sotto con insistenza il Borussia Dortmund, pronto a offrirgli una via d’uscita.
Nel frattempo, Tudor continua a lavorare con un gruppo che comprende anche diversi giocatori in uscita, in attesa che dal summit tedesco arrivino segnali chiari su come completare l’organico.
Leggi anche:
- Inter, Pio Esposito “il predestinato” vuole prendersi tutto: anche grazie a Chivu
- Juventus, novità a centrocampo: chi arriva se parte Douglas Luiz