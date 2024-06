Il futuro di Joshua Zirkzee sembra promettente. Con l’età dalla sua parte e una solida base di esperienza già accumulata, ha tutte le carte in regola per continuare a crescere e affermarsi come uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Scopriamo qualcosa in più di lui e del suo talento, curiosi di vederlo giocare durante Euro 2024.

Quanto vale Zirzkzee?

Joshua Zirkzee è un nome che si sta rapidamente affermando ad alti livelli. Nato il 22 maggio 2001 a Schiedam, nei Paesi Bassi, Zirkzee è un attaccante che ha già mostrato un potenziale straordinario nonostante la sua giovane età. La sua ascesa attraverso le fila delle giovanili fino a emergere come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo è stata piuttosto rapida, seppur rimbalzata tra diversi prestiti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il giocatore ha una clausola rescissoria di 40 milioni a favore del Bayern Monaco, che può quindi effettuare la recompra. Tuttavia i tedeschi vantano una percentuale del 40% sulla rivendita, fattore che porta quindi il Bologna ad alzare la cifra richiesta. I rossoblu acquistarono l’olandese due anni fa a 8 milioni di euro, con un contratto fino al 2027.

Leggi anche: Le 5 cose più assurde successe durante gli Europei

L’esperienza al Bayern Monaco

L’attaccante ha iniziato a giocare a calcio in giovane età, mostrando presto una passione e un talento naturale per lo sport. Cresciuto nelle giovanili del VV Hekelingen, un piccolo club locale, il suo talento non è passato inosservato. Ben presto, ha attirato l’attenzione di club più grandi e prestigiosi. Nel 2010, a soli nove anni, si è unito all’ADO Den Haag, prima di fare il grande salto nel 2017, quando il Bayern Monaco ha deciso di investire su di lui, riconoscendone il potenziale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Joshua Zirkzee del Bologna FC guarda durante la partita di Serie A TIM tra Bologna FC e SS Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara il 03 novembre 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’acquisto di Zirkzee da parte del Bayern è stato visto come un investimento strategico, volto a coltivare un giovane attaccante con l’obiettivo di integrarlo nella prima squadra. Zirkzee ha rapidamente scalato le gerarchie delle giovanili dei bavaresi, impressionando per la sua abilità di segnare gol con facilità e la sua intelligenza tattica in campo. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto il 11 dicembre 2019, in una partita di Champions League contro il Tottenham. Anche se ha giocato solo pochi minuti, è stato un momento significativo per il giovane attaccante, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli del calcio europeo.



Il giovane olandese ha continuato a costruire il suo curriculum con il Bayern Monaco, segnando gol cruciali in momenti decisivi. Uno dei suoi momenti più memorabili è stato il gol segnato al 92º minuto contro il Friburgo il 18 dicembre 2019, appena pochi secondi dopo essere entrato in campo. Questo gol ha portato i riflettori su di lui, consolidando lo status di giovane talento emergente.

La svolta al Bologna

Nel gennaio 2021, Zirkzee è stato ceduto in prestito al Parma, con l’obiettivo di giocare con più continuità. Tuttavia, l’esperienza in Italia è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante alcune buone prestazioni, Zirkzee ha faticato a trovare costanza, anche a causa di alcuni infortuni che hanno limitato il suo impatto in Italia.

Dopo il prestito al Parma, Zirkzee è tornato al Bayern Monaco, dove ha continuato a lavorare sodo per ritagliarsi uno spazio nella squadra. Tuttavia, la concorrenza agguerrita nella rosa del Bayern ha reso tutto più difficile. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nell’estate del 2021, Zirkzee ha deciso di accettare una nuova sfida trasferendosi all’Anderlecht, storico club belga, con la formula del prestito. Questa mossa è stata vista come un’opportunità per rilanciarsi e dimostrare il suo valore in un campionato diverso. All’Anderlecht, Zirkzee ha trovato più spazio, mettendo in mostra le sue qualità di finalizzatore e la sua capacità di contribuire al gioco di squadra. Ma è stata l’avventura al Bologna a far fare il salto di qualità definitivo all’attaccante.

Sotto la guida di Thiago Motta il ragazzo è emerso tra i migliori talenti in Serie A nella stagione 2023/2024. Gol, assist e prestazioni decisive anche contro le big, vedi contro Milan, Inter e Juventus, hanno segnato il destino dei rossoblu, portando Motta ad una storica qualificazione in Champions League.

Le caratteristiche di Zirkzee

Zirkzee è un attaccante completo, dotato di una combinazione di forza fisica, tecnica e intelligenza tattica. La sua altezza (1,93 cm) lo rende un punto di riferimento ideale per il gioco aereo, ma è anche sorprendentemente agile per la sua statura. Zirkzee ha un ottimo controllo di palla e una capacità innata di leggere le situazioni di gioco, posizionandosi sempre nel posto giusto al momento giusto. Deve migliorare la propria vena realizzativa, un aspetto che sembra farlo assomigliare al primo Ibrahimovic.

(CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La sua capacità di segnare gol in vari modi – con entrambi i piedi, di testa, da fuori area – lo rende un attaccante versatile e imprevedibile per le difese avversarie. Inoltre, la sua visione di gioco gli permette di servire assist ai compagni, rendendolo una risorsa preziosa per qualsiasi squadra. Molti esperti lo considerano un nove e mezzo, sottolineando sia le caratteristiche da attaccante che quelle da regista offensivo al servizio del collettivo.

Leggi anche: Jamal Musiala, il Bambi della Nazionale tedesca