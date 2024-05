José Mourinho sta per tornare ad allenare. Il tecnico portoghese, esonerato durante la stagione dalla Roma, avrebbe trovato l’accordo con una nuova squadra. Lo Special One potrebbe sedere sulla panchina del Fenerbahce. L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. (Continua…)

José Mourinho allenerà il Fenerbahce: annuncio a breve

Lo Special One, dopo l’esonero della Roma, è stato accostato a diversi club, ma pare che la sua prossima avventura sarà in Turchia. Mourinho, infatti, avrebbe trovato l’accordo con il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, e con il ds Mario Branco per un contratto biennale.

Dopo aver allenato in Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna, José Mourinho è pronto ad allenare anche in Turchia. Nel suo palmares può contare su 8 campionati vinti, 2 Champions League, 2 Europa League e una Conference League. Mou allenerà Edin Dzeko, al Fenerbahce dal 2023.