Calcioscommesse, scoppia il caso Bellomo: rosso sospetto durante Ternana-Bari

Torna l’incubo calcioscommesse. Stavolta nel mirino è finita la finale play-out di ritorno di Serie B tra Ternana e Bari. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano, che sottolinea come ci siano dei sospetti sull’espulsione di Nicola Bellomo, maturata al 78° minuto del secondo tempo sul risultato di 0-3. (Continua…)

Calcioscommesse, Ternana-Bari nel mirino: sospetti sull’espulsione di Bellomo

Ternana-Bari finisce nel mirino della Procura. Ci sono sospetti sul rosso di Nicola Bellomo, maturato al minuto 78 della finale di ritorno di play-out. Come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, “al 78’, quando il punteggio è già sullo 0-3 e i pugliesi aspettano solo il fischio finale per festeggiare, il direttore di gara La Penna espelle Bellomo, che non è nemmeno in campo, ma si prende la briga di litigare con un raccattapalle e la terna arbitrale, e viene spedito anzitempo negli spogliatoi”.

Nelle ultime ore sui social sono circolate alcune scommesse sull’espulsione del calciatore e il Fatto è riuscito a verificare che tali scommesse sono autentiche. Diverse schedine sono state giocate contemporaneamente in una ricevitoria del centro di Bari a poche ore dall’inizio della gara con lo stesso importo e una vincita potenziale di migliaia di euro.