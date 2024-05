Napoli, fatta per Conte: spunta anche il giorno della presentazione

Conte Napoli. Il nuovo allenatore della squadra azzurra potrebbe essere proprio Antonio Conte. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web e sui giornali, De Laurentiis avrebbe trovato l’accordo con il tecnico pugliese. Nel frattempo spuntano fuori anche luogo e data della presunta presentazione del nuovo tecnico. (Continua…)

Conte Napoli, è fatta: martedì ci sarà la presentazione

Il nuovo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte, ormai manca solo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico firmerà un contratto di tre anni con la squadra azzurra, senza alcuna clausola. Nel contratto, inoltre, sono previsti bonus per il ritorno in Champions e per la vittoria dello scudetto. Queste ovviamente sono solo indiscrezioni, visto che l’annuncio del patron azzurro non è ancora arrivato.

Nel frattempo, però, spuntano anche i dettagli in merito alla presentazione del nuovo tecnico: Antonio Conte potrebbe essere presentato alla stampa e ai tifosi martedì al teatro San Carlo. Una presentazione in grande stile, come ama fare il presidente De Laurentiis.