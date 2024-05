Conte al Napoli. Archiviata la pessima stagione appena trascorsa, chiusa al decimo posto e fuori dalle competizioni europee dopo quattordici anni consecutivi, il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per il nuovo ciclo. Dopo essersi assicurato un nuovo dirigente sportivo (Manna, che arriva dalla Juve), il patron azzurro è al lavoro per l’allenatore. Calzona, infatti, non sarà riconfermato alla guida del Napoli. (Continua…)

Conte al Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

Stamattina il presidente Aurelio De Laurentiis era presente ad un convegna sul razzismo insieme al difensore Juan Jesus. Durante il convegno, il patron azzurro si è lasciato scappare un indizio sul nuovo allenatore e ovviamente su Antonio Conte, maggiore indiziato a ricoprire il ruolo di nuovo allenatore del Napoli.

“Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento“, ha detto il presidente. Nel frattempo, Conte e il Napoli discutono, oltre che delle cifre da mettere sul contratto (attorno agli 8 milioni di euro), anche dello staff a disposizione del mister. Conte vorrebbe Oriali al suo fianco.