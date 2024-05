Calciomercato Napoli, choc Di Lorenzo: ha chiesto la cessione

Giovanni Di Lorenzo ha chiesto ufficialmente la cessione: il calciatore del Napoli è deciso, vuole andare via. Dopo una stagione deludente, Di Lorenzo non è soddisfatto. Lo ha comunicato a Giovanni Manna, neo ds azzurro, nel giro dei colloqui avuti coi giocatori nelle scorse ore. Qual è il motivo di questa decisione? (Continua dopo le foto)

Calciomercato, Di Lorenzo via dal Napoli? Ha chiesto la cessione

È concreta la possibilità che Di Lorenzo lasci il Napoli. Cosa lo ha portato a prendere in considerazione l’abbandono? Innanzitutto i fischi dei tifosi in questa annata disgraziata e qualche critica dell’ambiente che ha ritenuto ingenerosa. Inoltre il Napoli avrebbe in mente una rivoluzione che potrebbe non andargli a genio. Il contratto di Di Lorenzo è stato rinnovato la scorsa estate fino al 2028, con opzione fino al 2029.

La stagione però non è ancora finita e la speranza è quella che Di Lorenzo in questo tempo, abbia modo di cambiare idea. C’è chi premerà per farlo restare anche se a quanto pare, lui già da tempo ha in mente di lasciare. “Di Lorenzo all’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi”, aveva detto l’agente Mario Giuffredi.