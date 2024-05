Calciomercato, tutti pazzi per Gudmunsson: sulle sue tracce Juve, Inter e Napoli – Si è caricato letteralmente sulle spalle il Genoa determinando la promozione in Serie A. In questa stagione ha lasciato tutti senza parole con gol, assist e tanta qualità. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, che la prossima estate potrebbe approdare ad una Big. (continua a leggere dopo le foto)

Come racconta “Sport Mediaset”, la Fiorentina ci ha già provato, seppur senza riuscirci, ad acquistare Albert Gudmundsson. Per lui però l’assalto non è finito: ora lo starebbero cercando con insistenza Juventus, Napoli e Inter. La prospettiva per l’estate 2024? Addirittura un’asta. “Le manovre sono iniziate: se De Laurentiis può muoversi a suon di milioni vista le cessioni in vista (quasi certa quella di Osimhen, attenzione a Kvaratskhelia), le altre due puntano a inserire diverse contropartite nell’affare. Il prezzo? Non meno di 35 milioni di euro”, riferisce il sito. La stessa indiscrezione è stata rilanciata da “Il Corriere dello Sport”, secondo cui il Napoli si starebbe muovendo in modo assai concreto per arrivare a convincere Gudmundsson.

“Dopo una stagione simile, Gudmundsson punta al grande salto. Sa di meritarlo e ha l’imbarazzo della scelta. Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi e ora è alla porta, chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club azzurro, ad esempio, è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese. Gudmundsson è stata una sorpresa assoluta per la Serie A. Ha segnato quattordici gol e collezionato una serie infinite di giocate che hanno infiammato Marassi e l’intero campionato. De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore”, l’analisi del quotidiano. Staremmo a vedere chi la spunterà…