Calciomercato Napoli. L’estate azzurra sarà caldissima. I tifosi sono in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore. Conte è in pole, ma attenzione alle sorprese. Poi si passerà all’organico per la stagione 2024/2025. Molti big sono in partenza, tra cui anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino non sente più la fiducia della società e dei tifosi e vorrebbe andare via. Il suo agente avrebbe trovato l’accordo con la Juventus. (Continua…)

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo avrebbe trovato l’accordo con la Juventus

Anche l’avventura di Giovanni Di Lorenzo al Napoli (come quella di Osimhen e forse di Kvaratskhelia) è giunta ai titoli di coda. Il capitano non sente più la fiducia della società e dei tifosi. Nell’ultima partita in casa è stato addirittura fischiato. Per questo motivo vorrebbe cambiare aria.

Stando a quanto si legge sul web, il suo agente avrebbe trovato l’accordo con la Juventus. Sarebbe un vero e proprio smacco per il Napoli e per tutti i suoi tifosi. Il capitano potrebbe trasferirsi alla corte della rivale storica. Restano aperte anche altre piste, come quella dell’Inter, della Roma o della permanenza in azzurro. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore.