Calciomercato Juventus, prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners: i dettagli. Il campionato di calcio di Serie A si è appena concluso e le squadre sono già pronte a partire all’attacco per cercare i giocatori migliori per costruire la rosa dei sogni per la prissima stagione 2024/25. A muovere i primi passi nel mondo del calciomercato è la Juventus, la quale avrebbe già fatto un’offerta decisamente interessante all’Atalanta per Koopmeiners, centrocampista olandese. È un mediano naturale, di piede mancino, molto abile tecnicamente e nell’impostazione del gioco, può ricoprire grazie alla sua duttilità tattica tutti i ruoli del centrocampo, e all’occorrenza può arretrare il suo raggio d’azione giocando come difensore centrale. Bravo nell’unire sostanza e qualità, è molto efficace anche in zona gol, grazie al buon tiro da fuori ed alla qualità sui calci piazzati, sia punizioni che rigori. Koopmeiners sarebbe l’uomo perfetto per rinverdire il centrocampo bianconero. (Continua a leggere dopo le foto)

La Juventus non vuole perdere tempo sul mercato ed è già al lavoro per costruire una squadra competitiva ai massimi livelli per Thiago Motta. In queste ore è partita l’operazione Teun Koopmeiners con l’Atalanta. La stagione appena conclusasi con il trionfo in Europa League della Dea è stata anche quella della definitiva consacrazione di Koopmeiners. Oggi l’olandese è un giocatore completo che sa fare sia il mediano davanti alla difesa che il trequartista. E segna, tanto: 12 gol in campionato e 3 in coppa Italia. La Juventus ha formulato la prima proposta per Teun: 40 milioni di base fissa più 5 di bonus. Pochi per un’Atalanta che non ha intenzione di smuoversi da quota 60. Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire una o più contropartite: una di queste potrebbe essere Dean Huijsen, gioiellino olandese classe 2005 che tanto piace ad Antonio Percassi.