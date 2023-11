Jimmy Ghione, “Sta con un’ex de L’Isola dei Famosi”: chi è l’influencer di 34 anni più giovane di lui

Jimmy Ghione avrebbe una nuova fiamma e pare che anche lei sia un volto noto televisivo. Per ora nulla di confermato ma le voci sul web corrono veloci. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, faceva coppia fissa da oltre due anni con Darya Baykalova, eppure stando a quanto dice Alessandro Rosica, al suo fianco ci sarebbe un’ex de L’Isola dei Famosi, di 34 anni più giovane di lui.

Chi è la nuova fiamma di Jimmy Ghione

Secondo Alessandro Rosica al fianco di Jimmy Ghione ora ci sarebbe Maria Laura De Vitis, classe 1998, reggiana, nota al pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio. Ha partecipato a diverse altre trasmissioni: da Ciao Darwin ad Appuntamento a Prima Vista, da La Pupa e il Secchione all’immancabile Grande Fratello. Il legame con Brosio fu molto discusso, vista la notevole differenza di età tra i due (42 anni), ma tra i due è finita da oltre due anni ed ora al suo fianco potrebbe esserci lo storico inviato di Striscia. (continua dopo la foto)

Alessandro Rosica con un post avrebbe annunciato l’indiscrezione: “Marialaura De Vitis ex vincitrice della pupa e il secchione si starebbe frequentando con l’inviato di striscia la notizia @jimmyghione che sia la volta buona per questa ragazza tanto giovane quanto fragile??!?! Lo spero“. Intanto il web si chiede che fine abbia fatto l’attrice russa Daria Baykalova, l’attuale fidanzata di Ghione. (continua dopo la foto)

Maria Laura De Vitis e Jimmy Ghione

Finita la relazione con Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis avrebbe intrapreso una storia con un imprenditore 60enne (si dice fosse Giorgio Minetti ex volto di Uomini e Donne oltre che ex di Gemma Galgani). Nulla di confermato ma a quanto pare alla 25enne piace il fascino dell’uomo maturo.

La De Vitis e Ghione sarebbero stati avvistati più volte insieme, ma non è dato di sapere, in mancanza di conferme, se la presunta frequentazione sia classificabile come flirt o relazione. Tra i due ci sarebbero 34 anni di differenza