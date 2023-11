La nuova edizione del Grande Fratello sta emozionando il pubblico di Canale 5. Dopo la cena di ieri sera, ad esempio, Fiordaliso ha deciso di dire la sua sui suoi coinquilini, sparando a zero su tutti. Il pubblico da casa è rimasta colpito da questa presa di posizione. Purtroppo però non tutti i comportamenti in casa piaccioni ai fan del reality. Nel corso della divertentissima serata a tema Halloween mostrata in diretta al Grande Fratello nel corso della serata del 31 ottobre, Giampiero Mughini ha pronunciato una frase su Angelica Baraldi che ha scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori del reality show di casa Mediaset. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

“GF”, Mughini frase sconvolgente nei confronti di Angelica: cos’è successo

Brutto scivolone di Giampiero Mughini durante la festa di Halloween del Grande Fratello: il giornalista, rivolgendosi ad Angelica Baraldi, le ha previsto un futuro poco elegante. La frase è stata riportata dalla stessa concorrente, che raccontando il fatto a Vittorio Menozzi, gli ha confessato di essere stata offesa dalla dichiarazione del giornalista. Proprio durante il party, Giampiero Mughini, guardando Angelica le ha detto: “Tu hai proprio un futuro da zo**ola grande così”. La ragazza ha reagito con un semplice “Giampi”. “Ma sì, ma dai”, ha ribattuto Mughini. Ciro Petrone, per evitare che la discussione prendesse una piega ancora peggiore, ha subito detto: “Togliamo il vino da qui che è meglio”. Poco dopo, la gieffina ha raccontato tutto a Vittorio, scatendando il panico sui social, dove tutti hanno chiesto un provvedimento nei confronti di Mughini. (Continua a leggere dopo la foto)

gattamorta non va bene ma zoccola si? ah ok #GrandeFratello pic.twitter.com/1uUFsVyKMf — Giulia (@_1giulia1_) November 1, 2023

La reazione della ragazza

Angelica si è sfogata con Menozzi, al quale ha detto: “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima, quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”. Angelica, comunque, non ha chiarito con Giampiero, anzi quando la incrociato la mattina ha preferito parlargli, male, di Beatrice: “Non so perché ce l’abbia con me. Se mi lancia altre frecciatine o vuole provare a discutere con me io non rispondo. Io comunque le do il buongiorno ma non scendo di livello. Ma se mi istiga di nuovo o mi lancia delle frecciatine non rispondo, la ignoro”.