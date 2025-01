Home | Jannik Sinner si allena con il figlio del campione e Kyrgios dà di nuovo i numeri: come ha commentato

Inizia con una sessione d’allenamento all’Australian Open il 2025 di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha scelto la Rod Laver Arena, che lo ha visto trionfare nel torneo lo scorso anno, per un allenamento speciale, questa volta in compagnia di Cruz Hewitt.

Figlio del leggendario Lleyton Hewitt, ex campione australiano e ora capitano della squadra di Coppa Davis, Cruz è una promessa del tennis e si è rivelato un partner ideale per Sinner. L’allenamento è stato immortalato in alcuni scatti che il giovane Hewitt ha prontamente condiviso sui social, suscitando l’interesse di tennisti e appassionati.

Ma tra i commenti che sono seguiti, non è mancata la solita, stucchevole provocazione di Nick Kyrgios. L’australiano ha infatti scritto sotto una delle foto: “Post dopato“, riferito come sempre al caso Clostebol. Successivamente, Kyrgios ha aggiunto anche un “Pensavo fossimo amici“, con un’emoji di cuori in frantumi, cercando di alimentare la tensione.

Questo commento non è certo una novità. Kyrgios ha infatti già mostrato più volte la sua ossessione per Sinner, che secondo alcuni dipende anche dal fatto che il tennista italiano sia attualmente il compagno della tennista russa Anna Kalinskaya, ex dello stesso Kyrgios.

Jannik Sinner, concentrato e ottimista… nonostante Kyrgios

Nonostante le polemiche, Sinner rimane concentrato sul suo obiettivo di difendere il titolo all’Australian Open, consapevole che le critiche fanno parte del gioco. Nel frattempo, Kyrgios, eliminato prematuramente a Brisbane sia in singolare, sia in doppio insieme a Djokovic, continua a lanciare frecciate.

Evidentemente, per l’australiano Sinner è il bersaglio ideale per sfogare le sue frustrazioni per una carriera nella quale non ha saputo sfruttare il suo enorme talento, anche a causa di un carattere instabile e dell’incapacità di controllare le sue reazioni nervose.

