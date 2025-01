Novak Djokovic, doppio Ko a Brisbane: e dopo la sconfitta in doppio con Kyrgios si scatenano i social

L’ATP 250 di Brisbane ha riservato sorprese clamorose, soprattutto per Novak Djokovic e Nick Kyrgios, entrambi protagonisti di una settimana da dimenticare. Le sconfitte nel doppio e nel singolare dei due tennisti non sono passate inosservate, scatenando un’ondata di commenti sui social, in particolare dai tifosi di Jannik Sinner, spesso bersaglio di critiche da parte dei due.

Opelka batte Djokovic 7-6 6-3 e la semifinale di Brisbane sarà un Opeka – Mpetshi Perricard da guardare col casco. pic.twitter.com/3E9xXA8fMU — TeIegrammi di Tennis (@TelDiTen) January 3, 2025

Novak Djokovic, numero uno del tabellone, è stato eliminato nei quarti di finale dal sorprendente Reilly Opelka, attualmente numero 293 del ranking ATP. Il gigante americano, che non giocava a questi livelli da anni a causa di continui infortuni, ha tirato fuori una prestazione da manuale, imponendosi 7-6 (8-6), 6-3. Per Djokovic, si tratta della seconda peggior sconfitta in carriera per ranking dell’avversario, dopo quella contro Krajinovic nel 2010 a Belgrado.

Non meno deludente la performance in doppio, dove il serbo, in coppia con Nick Kyrgios, è stato sconfitto agli ottavi da Nikola Mektic e Michael Venus, che hanno prevalso con il punteggio di 6-2, 3-6, 10-8. Per Kyrgios, la settimana era iniziata male già nel singolare, con la sconfitta al primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore francese in ascesa, dopo tre estenuanti tiebreak (7-6, 6-7, 7-6).

Novak Djokovic, pioggia di commenti ironici

Le eliminazioni dei due tennisti hanno scatenato una pioggia di commenti ironici da parte dei sostenitori di Jannik Sinner, piccati per gli attacchi di Kyrgios e per un paio di dichiarazioni non tanto apprezzata da parte di Nole. Dopo la sconfitta in doppio, il termine “Spiaze” – usato per sottolineare in modo beffardo l’esito del match – è diventato virale, rimbalzando da X a Instagram.

Anche la clamorosa eliminazione di Djokovic contro Opelka ha generato prese in giro, con frasi come: “Roger Federer ritirato, Rafa Nadal ritirato, Andy Murray ritirato, Novak Djokovic distrutto dal numero 293 al mondo”. Per Djokovic e Kyrgios, l’a’inizio della stagione australiana è stata tutt’altro che positiva.

Entrambi sembrano destinati a fare i conti non solo con il giudizio del campo, ma anche con una crescente antipatia sui social, alimentata dalla rivalità con Sinner e dai precedenti fuori dal campo. Conoscendo il temperamento dei due, non è escluso che tornino più agguerriti nei prossimi appuntamenti della stagione.

