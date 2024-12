Home | Nick Kyrgios, dopo tante chiacchiere il ritorno in campo: com’è andata a Brisbane

Dopo tante chiacchiere e la stucchevole serie di attacchi a Sinner, finalmente ha ripreso a parlare il campo. E il ritorno di Nick Kyrgios nel circuito di singolare, dopo una lunga assenza, non è stato dei migliori, anche se il talentuoso tennista australiano ha mostrato alcuni momenti di ottimo tennis contro un avversario sempre difficile da affrontare, soprattutto sul veloce.

Kyrgios l’anti Sinner, il veleno non basta: già fuori a Brisbane. Neanche il “doppio gioco” di Djokovic lo salva https://t.co/rpYBd6u8f2 — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) December 31, 2024

Nel primo turno dell’ATP 250 di Brisbane, infatti, l’australiano è stato sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard in tre set equilibrati, tutti decisi al tie break, con il punteggio di 6-7 (2), 7-6 (4), 6-7 (3). Kyrgios ha mostrato lampi delle sue capacità, ma è apparso lontano dalla migliore forma fisica.

La sfida è stata caratterizzata da grande equilibrio, con entrambi i giocatori abili a mantenere i propri turni di servizio. Ma nei momenti decisivi il francese ha dimostrato maggiore lucidità e solidità mentale. Dopo mesi di assenza, al centro delle polemiche per i suoi attacchi nei confronti del nostro numero uno, Kyrgios non è riuscito a trovare la continuità necessaria per superare il turno.

Nonostante l’eliminazione, l’australiano avrà modo di continuare la sua preparazione in vista dell’Australian Open, che inizierà il 13 gennaio. Nel frattempo, Kyrgios è ancora in corsa nel torneo di doppio, dove in coppia con Novak Djokovic ha superato il primo turno, mostrando un’intesa interessante che potrebbe regalare soddisfazioni ai due.

Intanto, ottime notizie arrivano dall’azzurro Matteo Arnaldi, che ha battuto Alexei Popyrin con un netto 6-3, 6-2. Il nostro atleta ha mostrato solidità e maturità nel gestire i momenti più delicati del match, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale, dove sfiderà l’americano Reilly Opelka, un gigante che fa del servizio la sua arma vincente.

