“E’ disgustoso”. Kyrgios di nuovo contro Sinner, poi alza il tiro anche con Iga Swiatek

Nick Kyrgios è tornato sotto i riflettori a pochi giorni dal suo rientro in campo, previsto per il torneo di Brisbane, dove sarà protagonista sia in singolare che in doppio insieme a Novak Djokovic. L’australiano, che non giocava un evento ufficiale da quasi due anni a causa di infortuni, ha subito fatto parlare di sé, non solo per il suo imminente debutto contro il giovane francese Mpetshi Pericard, ma soprattutto per le sue dichiarazioni controverse sui recenti casi di doping che hanno coinvolto Jannik Sinner e Iga Swiatek.

Nick Kyrgios has lit the fuse for an explosive return to tennis, taking aim at Jannik Sinner and declaring he will “not shut up” about the world No. 1 dodging a ban after twice testing positive to a banned substance.



In conferenza stampa, Kyrgios ha espresso con toni duri la sua opinione sui due episodi, definendo “disgustoso” e “orrendo” il fatto che due ex numeri uno del mondo siano stati trovati positivi a sostanze proibite. La vicenda di Sinner si era chiusa con una sentenza che confermava la contaminazione accidentale, mentre Swiatek è stata sospesa per un mese per la presenza di trimetazidina, anche in questo caso attribuita a contaminazione. Tuttavia, per Kyrgios questi casi rappresentano un danno gravissimo all’immagine del tennis.

Kyrgios, le dure parole su Sinner in conferenza stampa: poi attacca anche Iga Swiatek

Ecco le testuali dure parole utilizzate da Kyrgios su Jannik Sinner in conferenza stampa oggi. “Se penso ancora che Sinner sia un imbroglione? Beh è risultato positivo a due controlli in due momenti diversi. Se non avesse fatto nulla di male perché gli sono stati tolti dei soldi e dei punti ATP? Ovviamente hanno trovato qualcosa che non andava. Lui è il numero 1 al mondo è un tennista incredibile, non ho mai detto di no ma penso che il trattamento debba essere giusto per tutti. Penso che la situazione sia stata gestita in modo orribile nel nostro sport”.

Poi ancora, includendo Iga Swiatek nel suo ragionamento sui casi di doping nel tennis: “Due numeri uno del mondo condannati per doping: è disgustoso per il nostro sport,” ha dichiarato Kyrgios. “Non penso che abbastanza persone parlino apertamente di quanto sia grave la situazione. Molti cercano di nascondere queste cose sotto il tappeto, ma io non lo farò. Lo abbiamo visto anche con Max Purcell: il trattamento non è uguale per tutti. Lui ha ammesso di aver commesso un errore, invece di cercare scuse. Questo è diverso dal cercare di nascondere qualcosa.”

La posizione etica di Kyrgios e le reazioni

L’australiano non ha mancato di sottolineare la sua posizione etica: “Posso perdere la pazienza, lanciare una racchetta o fare scenate, ma questo non è niente rispetto al barare o all’assumere farmaci che migliorano le prestazioni. Non tollero questo genere di comportamenti nel nostro sport.”

Le dichiarazioni di Kyrgios hanno subito suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che lodano il suo coraggio nel parlare apertamente, mentre altri criticano i suoi modi, ritenendoli poco rispettosi verso i colleghi. Di certo, il suo rientro a Brisbane sarà osservato con grande attenzione, sia per il suo tennis che per le sue immancabili polemiche.

