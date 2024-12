Matteo Berrettini, è un’altra Australia: “Quest’anno giocherò con gioia”

Matteo Berrettini è già atterrato in Australia e ha iniziato la preparazione per la stagione 2025, carico di motivazione e ottimismo. Dopo un 2024 segnato da alti e bassi, il tennista romano, finalista di Wimbledon nel 2021, si presenta a Brisbane in splendida forma, come mostrano le immagini dei suoi allenamenti pubblicate sui social.

Berrettini torna così nel Paese che lo aveva visto costretto al forfait lo scorso anno, un’assenza che ha pesato non solo sul suo calendario ma anche sul morale. “Mi è pesato non giocare qui lo scorso anno”, ha affermato il campione azzurro, che poi si è detto ottimista e pieno di aspettative per la nuova stagione, nella quale punta a giocare con continuità e a risalire la classifica.

Il tennista romano ha sottolineato il piacere di giocare in Australia, un luogo a suo parere unico per la passione che esprime il pubblico: “Qui la gente ama davvero il tennis e noi giochiamo con gioia”. Le sue parole mostrano un ritrovato entusiasmo, dopo una stagione chiusa in bellezza con il trionfo in Coppa Davis a Malaga, dove è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria italiana.

Matteo Berrettini, caccia alla “testa di serie”

Al torneo di Brisbane, Berrettini avrà un obiettivo chiaro: guadagnare i punti necessari per entrare tra le 32 teste di serie dell’Australian Open. Attualmente al numero 34 del ranking mondiale, il romano è a meno di 100 punti dal connazionale Flavio Cobolli, che giocherà la United Cup.

Il traguardo sembra dunque alla sua portata, considerando la buona preparazione e i recenti test con campioni del calibro di Carlos Alcaraz. L’assenza della scorsa tournée australiana, dovuta a un infortunio, è ormai solo un ricordo lontano. Berrettini si presenta in Australia con fiducia e determinazione, pronto a riprendere da dove aveva lasciato prima degli stop fisici.

La sua forma attuale, unita all’esperienza e all’entusiasmo trasmessi dal trionfo in Coppa Davis, lo rendono uno dei giocatori più attesi del circuito per il 2025. Con il primo Slam dell’anno alle porte, gli occhi sono puntati su Matteo, che non vede l’ora di tornare a essere protagonista nei grandi appuntamenti del tennis mondiale.

