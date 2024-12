Awards Atp Matteo Berrettini è stato premiato come migliore Comeback Player del 2024, un riconoscimento che celebra la sua straordinaria rimonta nel ranking mondiale e il ritorno al vertice del tennis internazionale. Scivolato fuori dalla top 150 a causa di un 2023 tormentato dagli infortuni, il tennista romano è riuscito a risalire fino alla top 35 grazie a una stagione strepitosa, impreziosita da tre titoli conquistati nei tornei di Marrakech, Gstaad e Kitzbühel, oltre al trionfo con la nazionale italiana in Coppa Davis.

Una stagione di rinascita per Matteo

Berrettini ha interrotto un digiuno di titoli durato sei mesi, dimostrando una grande determinazione e resilienza. La sua capacità di superare gli ostacoli fisici e mentali ha fatto la differenza in un’annata che lo ha visto tornare competitivo ai massimi livelli.

“Sono davvero felice di aver vinto questo premio,” ha dichiarato il tennista al sito dell’ATP. “Grazie a tutti per il sostegno. È stata una grande stagione, e io e il mio team abbiamo fatto un lavoro straordinario. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti e non vedo l’ora di tornare in campo nel 2025 per inseguire nuovi successi. Grazie ancora a tutti, senza il vostro sostegno non sarebbe stato possibile.”

Il premio di “Comeback Player” è assegnato al giocatore che, superando infortuni o avversità, riesce a ritornare al massimo livello competitivo. Per Berrettini, questa onorificenza rappresenta non solo una celebrazione del suo talento, ma anche della sua resilienza e dedizione, qualità che lo rendono una delle figure più amate del tennis italiano e mondiale.

