Jannik Sinner, in attesa della sentenza del Tas si moltiplicano le polemiche. Le parole di Federica Pellegrini, rilasciate recentemente a La Stampa in merito al caso del tennista azzurro e della sua positività al Clostebol, hanno suscitato una reazione forte da parte di Dario Puppo, giornalista di Eurosport.

L’ex nuotatrice aveva sottolineato che, poiché l’atleta è sempre considerato responsabile, la vicenda di Sinner solleva dei dubbi sulla trasparenza delle regole in materia di antidoping. In particolare, Pellegrini ha citato l’esempio del suo ex-compagno di nazionale, Federico Turrini, il quale aveva subito una lunga squalifica per una positività al cortisone, nonostante la sostanza fosse stata prescritta per un’infezione.

A questa dichiarazione, Puppo ha risposto con disappunto, parlando a TennisMania, programma di OASport su YouTube: “Sono stanco di sentire queste affermazioni. Ogni giorno c’è qualcuno che dice la sua senza conoscere tutti i fatti. Non capisco perché Federica, che è una figura di grande rilievo, debba affermare certe cose senza fare distinzioni. La sua posizione, che l’atleta sia sempre responsabile, è troppo semplicistica e non tiene conto delle peculiarità dei casi individuali“.

Puppo ha continuato a spiegare di non avercela personalmente con Pellegrini, ma con un sistema mediatico che, secondo lui, cerca solo titoli facili senza approfondire a sufficienza. “Ogni giorno vediamo la stessa storia ripetuta all’infinito. È noioso e poco costruttivo“.

Secondo il giornalista, anche la stampa ha una grande responsabilità nel diffondere opinioni senza un’adeguata base di informazioni. A sua opinione, si dovrebbe evitare di formulare giudizi su questioni così delicate quando non si è in possesso di tutti i dati necessari.

Puppo ha quindi ricordato come altre figure, come Alberto Tomba, abbiano riconosciuto il valore di Sinner, nonostante l’ATP non lo abbia incluso nei premi di fine anno. E ha sottolineato come le parole di Pellegrini, in un momento così delicato, suonino del tutto inopportune. Anziché preoccuparsi di cambiare le regole ingiuste, sembra che la nuotatrice si auguri una condanna per Sinner.

