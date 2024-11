Home | Jannik Sinner, sfida decisiva con Medvedev: le combinazioni per andare in semifinale

Jannik Sinner, è tutto pronto per la sfida decisiva con Daniil Medvedev. L’accesso alle semifinali alle ATP Finals di Torino passa dall’incontro di stasera con il russo, una partita fondamentale nonostante il campione azzurro abbia già vinto i primi due match per 2 set a 0.

– A Sinner cosa chiederesti?

– Se ha paura quando entra in campo

– E se lui ti dice di sì cosa gli dici tu?

– Anche io.



Il video più bello delle Finals.#sinner #janniksinner #tennis #ATPFinals



pic.twitter.com/guSU8kTRYC — Eleonora Aloise (@eleonora_aloise) November 13, 2024

L’incrocio degli altri risultati a fatto sì che, ancora una volta, la sfida con il tennista russo rappresenti uno snodo fondamentale per andare avanti nel torneo. Jannik parte da una posizione “privilegiata”: gli basta infatti vincere un set per ottenere la qualificazione matematica, ma potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta in due set purché con uno scarto massimo di quattro game.

Per Medvedev, al contrario, questa sarà l’ultima opportunità per proseguire nel torneo. La sfida tra i due è di quelle ricche di storia: Sinner e Medvedev si sono già affrontati 14 volte, con un bilancio in perfetta parità (7 vittorie ciascuno). Va però ricordato che il russo ha vinto i primi sei incontri quando l’italiano non era ancora arrivato ai suoi livelli migliori.

Nel 2024 Sinner ha avuto la meglio in quattro incontri su cinque, elemento che lo pone in una posizione di leggero vantaggio anche per i bookmaker. Inoltre, l’atleta altoatesino potrà contare sul supporto caloroso del pubblico di casa, che si è rivelato decisivo già nel match contro Taylor Fritz.

Jannik Sinner: “Il pubblico è fantastico”

Sinner ha espresso il proprio apprezzamento per l’entusiasmo del pubblico italiano: “Il pubblico è incredibile, è fantastico. Ti stanno accanto nel bene e nel male. Mi piace. Mi diverto davvero. Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato, sottolineando anche il calore unico dei tifosi fuori dall’hotel.

Per mantenere la massima concentrazione, il nostro atleta ha scelto di trascorrere gran parte della settimana tra allenamenti e momenti di riposo, senza uscire per cenare al ristorante: “È una settimana molto speciale per tutti noi”. Il primo obiettivo di Sinner è chiaro: ottenere un posto tra i primi quattro.

Ovviamente, però, l’ambizione più grande per il numero uno è iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, succedendo a Novak Djokovic. “Questo è un torneo un po’ diverso da tutti gli altri”, ha spiegato Sinner. “Devi qualificarti alla fase finale. Hai già fatto un buon risultato se riesci ad arrivare in semifinale. Ogni partita è dura“.

Leggi anche: