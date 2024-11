Carlos Alcaraz si rimette in corsa: battuto Rublev alle ATP Finals

Carlos Alcaraz è tornato in grande stile alle ATP Finals di tennis, sconfiggendo il russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-3 7-6 nel match di Round Robin. Dopo la sconfitta iniziale contro Casper Ruud, lo spagnolo ha dimostrato di aver superato le difficoltà fisiche che lo avevano ostacolato, rilanciando così le sue possibilità di qualificarsi per le semifinali.

🇪🇸 𝗔𝗟𝗖𝗔𝗥𝗔𝗭 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗨𝗕𝗟𝗘𝗩 𝗘… 𝗜𝗡𝗙𝗟𝗨𝗘𝗡𝗭𝗔



Lo spagnolo alza decisamente il livello rispetto al primo match contro Casper Ruud e batte il russo in 2 set (6-3 7-6), con un tie-break finale in cui è successo di tutto.



Terza vittoria in carriera alle… pic.twitter.com/2Vvpr61YJM — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 13, 2024

Il match si apre con un Alcaraz che, sebbene parta un po’ a rilento nei primi game, riesce rapidamente a imporsi sulla partita. Rublev combatte, ma Alcaraz sfrutta la sua forza al servizio e la sua precisione in risposta, creando già nei primi game opportunità di break. Nel sesto game, il russo annulla ben tre palle break, ma non può nulla contro l’intensità del gioco del murciano, che all’ottavo game riesce finalmente a colpire e a strappare il primo break di vantaggio, approfittando anche di un doppio fallo di Rublev.

Da quel momento in poi, il controllo della partita è tutto nelle mani di Alcaraz, che mantiene alta la pressione. Con un secondo break al nono gioco, il 6-3 in suo favore arriva naturale, con Rublev che non riesce a reagire di fronte alla solidità del gioco spagnolo. Il secondo set riparte con Alcaraz che continua a tenere in mano le redini della sfida, colpendo con potenza al servizio e riuscendo anche ad avvicinarsi a un possibile break nel secondo game.

Carlos Alcaraz torna prepotentemente in corsa

Rublev, però, non molla e mostra segni di reazione, nonostante i suoi frequenti errori gratuiti e i soliloqui in cui ogni tanto si perde. L’atmosfera si fa tesa quando Rublev riesce a difendere il suo turno di servizio al quarto game e a chiudere il sesto game a zero, mantenendo vivo il match. Un passante lungolinea chirurgico di Alcaraz nel quinto gioco, però, manda il pubblico in delirio.

Un doppio fallo di Alcaraz nel decimo game consente a Rublev di pareggiare sul 5-5 e porta la partita al tie-break. A quel punto Alcaraz si dimostra freddo e implacabile. Con due match-point a disposizione, il murciano chiude il match al secondo tentativo, conquistando così il suo primo successo alle ATP Finals 2024.Con questa vittoria, Alcaraz torna in corsa per le semifinali.

