Jannik Sinner, confessione sorprendente: “Nel 2024 ho fatto solo un grande errore”

Il 2024 di Jannik Sinner è stato senza dubbio un anno memorabile. Due vittorie Slam, il raggiungimento del numero uno del mondo, il trionfo alle ATP Finals e una nuova Coppa Davis, sono solo alcuni dei successi che hanno segnato la sua stagione. Nonostante i traguardi sportivi, il giovane tennista italiano ha avuto anche modo di riflettere sulle sfide personali che ha affrontato. In un’intervista a Esquire Jannik ha fatto una sorprendente confessione su quello che considera un errore commesso nel corso dell’anno.

1 – Jannik Sinner has won 91.4% of his service games in ATP level events during 2024, the best rate of any player during this season. Dominate. @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/w1eA8uOySg — OptaAce (@OptaAce) December 4, 2024

Sinner ha spiegato che non è mai stato il suo obiettivo primario diventare il numero uno del mondo. Piuttosto, per lui, è più importante essere un ragazzo autentico e circondarsi di persone che condividono lo stesso valore. “Essere il numero uno comporta molta più pressione“, ha dichiarato, aggiungendo che, al di là dei successi sportivi, ciò che conta davvero è la salute e vivere una vita equilibrata con le persone che si amano.

“Credo che o si vince, o si impara“, ha aggiunto, riflettendo sulle sue sconfitte, in particolare quelle contro Novak Djokovic, che lo hanno stimolato a crescere e a migliorare. Uno degli aspetti più complessi del 2024 di Sinner è stato il caso doping che lo ha coinvolto, mettendolo sotto una pressione enorme.

“È stato un periodo difficile per me“, ha raccontato, spiegando quanto sia stato complicato affrontare quella situazione da solo. Nonostante fosse certo della sua innocenza, ha ammesso che la vicenda lo ha messo alla prova, generando in lui ansia e notti insonni. “Non potevo parlarne con nessuno e sentivo che tutti si stavano chiedendo cosa stesse davvero accadendo“. La verità, però, è stata la sua salvezza, e gli ha permesso di tornare rapidamente in campo.

Jannik Sinner: “Ho trascorso poco tempo con chi amo”

Questo periodo difficile gli ha anche insegnato a distinguere i veri amici, quelli che lo hanno supportato senza esitazioni. Alla domanda su cosa avesse sbagliato durante l’anno, Sinner ha offerto una riflessione molto personale. “Il tennis è importante, ma non ho passato abbastanza tempo con le persone che amo“, ha ammesso sinceramente. Questo è stato, secondo lui, “l’errore più grande“.

“A volte dobbiamo ricordarci che alcune cose non tornano mai più“, ha affermato Jannik. “Per questo, devo trovare il tempo per coltivare queste relazioni“. Una riflessione che mette in luce come, nonostante il successo, Sinner riconosca il valore fondamentale delle persone care e l’importanza di un equilibrio nella vita.

Il 2024 di Jannik Sinner è stato ricco di successi sportivi, ma anche di lezioni personali. Il nostro campione ha dimostrato di essere maturo, consapevole che il vero valore non risiede solo nelle vittorie, ma nelle persone che ci accompagnano lungo il cammino. Un insegnamento che sicuramente influenzerà non solo la sua carriera tennistica, ma anche la sua vita fuori dal campo.

