Jannik Sinner, buona la prima: esordio vincente in Australia contro Popyrin

Jannik Sinner ha dato il via al 2025 con una vittoria su Alexei Popyrin durante un match di esibizione nell’AO Opening Week. Il numero uno del ranking mondiale ha mostrato di essere già in discreta forma, superando l’australiano, attualmente 25° nella classifica ATP, con il punteggio di 6-4, 7-6(2).

🗣️ Le parole di Sinner dopo la vittoria in esibizione su Popyrin: «Melbourne è una città meravigliosa, qui mi sono successe cose speciali in campo e fuori. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite, anche se è solo un'esibizione. Per noi è importante… pic.twitter.com/pVtR8ZaN0H — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) January 7, 2025

Il match è stato un importante banco di prova per Sinner, che si appresta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open, dove trionfò battendo Daniil Medvedev in una memorabile finale. L’appuntamento ufficiale è in programma dal 12 al 26 gennaio.

Chiaramente, i match di esibizione non hanno la stessa intensità di quelli ufficiali, specialmente se si tratta di tornei dello Slam, ed è difficile capire lo stato di forma reale di un giocatore sino a che non ci sarà un appuntamento ufficiale. Ma per Sinner è stato importante ritrovare certi meccanismi e riprendere confidenza con il campo, con qualche inevitabile alto e basso.

Jannik Sinner, un inizio promettente

Il primo set ha visto un Sinner solido al servizio, con un inizio equilibrato. Nel terzo game, l’italiano si è procurato tre palle break, non concretizzate a causa di qualche errore con il dritto. L’equilibrio è stato spezzato solo nel nono game, quando un doppio fallo di Popyrin ha permesso a Sinner di ottenere il break decisivo per poi chiudere il set al servizio.

Nel secondo set, Sinner ha affrontato maggiori difficoltà. Un doppio fallo e due errori di dritto gli sono costati il break nel sesto gioco, con Popyrin che si è portato avanti 5-2. Il numero uno al mondo ha reagito con grande determinazione, recuperando lo svantaggio e portando il set al tie-break. Qui Sinner ha dominato, vincendo 7-2 e chiudendo il match in due set.

Ora Sinner tornerà in campo il 10 gennaio alle ore 9 italiane per un altro incontro di esibizione, questa volta contro Stefanos Tsitsipas. Un test probante in vista del primo Slam della stagione, dove l’azzurro punta a confermarsi protagonista.

