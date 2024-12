Jannik Sinner, gli esperti Usa: “Cosa succederebbe al tennis se lo squalificassero per 2 anni”

Il caso legato a Jannik Sinner continua a far discutere e ad agitare il mondo del tennis. Su The Athletic, magazine collegato al New York Times, i giornalisti Matthew Futterman e Charlie Eccleshare hanno pubblicato un editoriale che evidenzia quanto un’eventuale squalifica del campione italiano potrebbe avere ripercussioni durature non solo sulla sua carriera, ma sull’intero circuito Atp.

Nikolay Davydenko defends Iga Swiatek and Jannik Sinner against fierce criticism: The former Russian tennis player, unlike countryman Yevgeny Kafelnikov, defended the Italian and Polish player from criticism… https://t.co/n5Gk7pDqL4 #TennisInterviews #IgaSwiatek #JannikSinner pic.twitter.com/sIfXOGCMzX — TennisWorld USA (@TennisworldUSA) December 6, 2024

Secondo The Athletic, una squalifica di due anni per Sinner rappresenterebbe uno scenario catastrofico per il tennis moderno. “La squalifica sarebbe un duro colpo per il circuito Atp. Due anni potrebbero avere conseguenze per un decennio, non solo per Sinner ma per tutto il circuito”, scrivono Futterman ed Eccleshare.

I due esperti sottolineano quanto sia importante il contributo di Jannik Sinner al tennis contemporaneo: “Due anni nel tennis sono un’eternità. Immaginare il tennis senza Sinner per due anni è come pensare che non sia successo nulla nell’era moderna“.

La questione nasce dal ricorso presentato dalla Wada al Tas di Losanna. L’organizzazione ha chiesto di riesaminare il caso che coinvolge il tennista italiano, ma il tribunale arbitrale non si pronuncerà prima di marzo 2025. L’attesa è destinata a pesare sia su Sinner che sull’intero circuito. In una stagione in cui il tennis sta cercando nuovi volti per raccogliere l’eredità di campioni come Federer, Nadal e Djokovic, l’assenza di un talento come quello di Sinner potrebbe essere devastante.

Jannik Sinner, le possibili conseguenze di una lunga squalifica

Jannik Sinner ha consolidato nel 2024 il suo status di stella internazionale. Il suo stile di gioco moderno, combinato con una freddezza mentale rara per la sua età, lo ha reso protagonista assoluto del tennis mondiale. La sua eventuale assenza rappresenterebbe una perdita enorme, non solo per i tifosi italiani, ma per il panorama globale del tennis. Secondo gli esperti, una squalifica potrebbe aprire scenari complessi:

1. Impatto sull’Atp Tour: La mancanza di un giocatore carismatico come Sinner potrebbe ridurre l’interesse generale per il circuito.

2. Eredità nel tennis: Sinner è visto come l’erede di una generazione di successo e l’assenza di un giocatore del suo calibro rischia di lasciare un vuoto difficilmente colmabile.

3. Conseguenze economiche: Sponsor, diritti televisivi e tornei potrebbero risentire negativamente di una sua lunga assenza.

Con il Tas che si pronuncerà solo tra alcuni mesi, il caso Sinner resta sospeso in un limbo. Nel frattempo, il tennista altoatesino continua a mantenere un profilo basso, mentre il suo team legale lavora per dimostrare l’infondatezza delle accuse. Il mondo del tennis attende con il fiato sospeso: Sinner è il simbolo della nuova era del tennis maschile, e un’assenza di due anni rappresenterebbe un colpo dal quale il circuito potrebbe non riprendersi facilmente.

