Home | Italia, Spalletti nei guai convoca un giocatore in più: le mosse per la Germania

Italia, con la doppia sfida contro la Germania in vista, Luciano Spalletti ha deciso di adottare una strategia precauzionale, convocando un giocatore in più per il quarto di finale. Con le condizioni fisiche di Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni non al meglio, il ct ha voluto aggiungere alla lista dei convocati Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta, per non correre rischi.

Nuovo articolo su sportivo24 #nazionale : Italia, dubbi Cambiaso -Zaccagni . Spalletti convoca Bellanova https://t.co/wzIdGixwQz pic.twitter.com/4r0kFG3sfw — Sportivo 24 (@sportivo24_it) March 19, 2025

Cambiaso e Zaccagni, infatti, stanno facendo i conti con problemi muscolari. Lo juventino, in particolare, ha riportato un dolore alla caviglia sinistra che lo renderà indisponibile per la gara d’andata contro la Germania, che si disputerà a San Siro. Il laterale della Juventus si è allenato separatamente, e le sue condizioni saranno monitorate per un suo possibile impiego nel ritorno a Dortmund.

Anche Zaccagni non sta vivendo un periodo semplice: il calciatore della Lazio lamenta dei problemi muscolari al polpaccio, che gli hanno creato difficoltà nelle ultime uscite. Anche lui ha seguito un programma personalizzato e non sarà disponibile per la gara di San Siro, ma continuerà a lavorare con il gruppo con l’obiettivo di esserci per il match di ritorno.

Italia, Spalletti si tutela

Spalletti ha così scelto di chiamare Bellanova, che si unirà al gruppo azzurro al centro di allenamento della Pinetina. Il laterale dell’Atalanta sarà pronto a dare una mano alla squadra contro la Germania, mentre sulle fasce dovrebbero trovare spazio Matteo Politano a destra e Destiny Udogie a sinistra nel consueto 3-5-2 del ct.

Mentre la Nazionale si prepara per l’importante match di San Siro, la speranza è che Zaccagni e Cambiaso possano recuperare in tempo per la gara di ritorno a Dortmund, prevista per il prossimo lunedì. La cautela di Spalletti, però, sembra essere la strategia giusta per evitare brutte sorprese e per disporre, in ogni caso, degli opportuni ricambi.

Leggi anche: