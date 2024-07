Calcio. Italia, crollo sul mercato: ecco quanto valgono ora gli azzurri. La nazionale italiana è tornata a casa dopo essere stata eliminata dall’Europeo 2024 dalla Svizzera con un sonoro 2 a 0. Una grossa delusione per gli italiani che speravano di rivivere le stesse emozioni dello scorso europeo, dove fu proprio la nostra Nazionale ad alzare la coppa. Gli azzurri sono tornati nel totale silenzio e per loro in queste ore sono giunte delle brutte notizie per quanto riguarda il mercato calcistico dove sembra esserci stato un vero e proprio crollo sulle valutazioni dei vari giocatori. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Euro 2024, il mesto addio degli Azzurri sconfitti 2-0 dalla Svizzera

Leggi anche: Euro 2024, il tabellone completo degli ottavi: Italia dalla parte di Inghilterra e Olanda

Leggi anche: Euro 2024, tutte le squadre già qualificate agli ottavi

Leggi anche: Europei 2024, trionfo azzurro nel fioretto: oro per Tommaso Marini, argento per Alessio Foconi (VIDEO)

Italia, crollo sul mercato: ecco quanto valgono ora gli azzurri

L’uscita dall‘Europeo 2024 della Nazionale italiana ha prodotto un crollo sulle valutazioni degli azzurri. Ad esempio, come riportato da La Repubblica, Chiesa valeva 35 milioni a fine campionato, la Juve ne chiedeva 30 perché comunque l’attaccante è in scadenza di contratto nel 2025, ma adesso è difficile immaginare che la Roma e il Napoli offriranno più di 20 milioni per averlo. Stessa delusione anche per Retegui. Il Genoa ha giocato d’azzardo, rinviando ogni trattativa per l’italoargentino a dopo l’Europeo, e ha perso: ora il prezzo è sceso (come minimo) da 25-28 milioni a 18-20. La soluzione più probabile, a questo punto, è che Retegui resti a Genova. La situazione non è delle migliori neanche per i centrocampisti e i difensori.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”