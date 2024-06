Home | Europei 2024, trionfo azzurro nel fioretto: oro per Tommaso Marini, argento per Alessio Foconi (VIDEO)

Altri sport. Europei 2024, Tommaso Marini è imbattibile. Dopo l’oro mondiale del 2023, l’azzurro trionfa anche agli Europei, dominando la finale-derby di fioretto maschile con Alessio Foconi. Marini ha mostrato una superiorità netta, chiudendo l’assalto con un impressionante 15-4 che ha sorpreso perfino lo stesso Foconi. Con questo successo, l’Italia porta a tre il numero di medaglie conquistate in questi Europei, una per ogni metallo. (Continua a leggere dopo la foto)

Europei 2024, trionfo per Tommaso Marini nel fioretto maschile individuale



Tommaso Marini si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come campione mondiale ed europeo in carica di fioretto maschile individuale. L’Azzurro ha conquistato l’oro agli Europei 2024, dominando la finale con un impressionante 15-4, raggiungendo così la quarta medaglia in altrettante edizioni di Mondiali (due) ed Europei (due) disputate finora in carriera. Sulla pedana di Basilea, l’Italia ha brillato non solo grazie a Marini. L’argento è andato ad Alessio Foconi, che ha dimostrato grande qualità e spettacolo fino all’atto conclusivo del torneo. Nella sfida per l’oro, però, Marini ha mostrato una supremazia netta, confermandosi un predestinato della scherma mondiale. (Continua a leggere dopo i video)

Europei 2024, trionfo italiano: Marini e Foconi sul podio

Sul gradino più basso del podio si sono piazzati Alexander Choupenitch della Repubblica Ceca, battuto 15-11 da Marini in semifinale, e il francese Maxime Pauty, che ha ceduto nettamente 7-15 a Foconi. Per la quarta edizione europea consecutiva, un fiorettista italiano ha vinto la medaglia d’oro: a Düsseldorf 2019 trionfò proprio Foconi, seguito da Daniele Garozzo; ad Adalia 2022 fu Garozzo a esultare, battendo Marini; mentre a Plovdiv 2023 Filippo Macchi ha regolato Enzo Lefort.

Si tratta della sesta finale tutta italiana nel fioretto maschile individuale agli Europei, dopo quelle di Lipsia 2010, Sheffield 2011, Montreux 2015, Düsseldorf 2019 e Adalia 2022. Mentre Marini e Foconi hanno conquistato le medaglie, il cammino di Guillaume Bianchi si è interrotto ai quarti di finale, sconfitto 15-13 da Pauty nonostante una grande rimonta. L’ex campione d’Europa, Filippo Macchi, ha chiuso la sua avventura negli ottavi, sconfitto 13-15 da Choupenitch.