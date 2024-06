Tamberi, gioia e follia dopo l’oro agli Europei

Altri Sport. Europei atletica, Tamberi alza l’asticella a 2.37: la follia dopo l’oro. Una serata a dir poco pazzesca quella che si è registrata ieri sera, 11 Giugno 2024, all’Olimpico di Roma durante gli Europei di atletica 2024. Gianmarco Tamberi ha trasformato la pista dell’Olimpico in un palco da concerto. L’atleta nella sua follia, o grazie alle molle che goliardicamente ha tirato fuori da una scarpa, è riuscito ad alzare l’asticella a 2.37. Ora assicurato all’uomo che ha deciso di battere ogni record e dopo aver raggiunto il suo obiettivo si è completamente lasciando andare alla gioia, insieme agli italiani che tifavano per lui. (Continua a leggere dopo le foto)

Gianmarco Tamberi ha trasformato la pista dell’Olimpico in un palco da concerto. Quella di ieri sera all’Olimpico è stata la più bella, più folle serata della storia dell’atletica azzurra in Italia. A digiuno di gare da otto mesi, Gianmarco Tamberi è entrato all’Olimpico alle 20 e 30, accolto dallo stesso boato riservato al Capo dello Stato che per undici volte si è alzato ad applaudire gli azzurri. In mezz’ora Gimbo ha messo a ferro e fuoco lo stadio, correndo da una parte all’altra della Curva Sud per far salire il tifo e chiamare la hola, salutando chiunque gli capitasse a tiro, tifando ogni azzurro di passaggio, ballando e cantando. Conquistato l’oro con 2.31, ecco i 2 e 34 e poi addirittura i 2 e 37 al primo balzo: la terza misura in carriera, una quota che non superava da tre anni. Da quel momento in poi la sua gioia è esplosa, prima ha cercato e baciato la moglie Chiara e poi fregandose dei regolamenti ha abbracciato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che dire? Per salire sul tetto del mondo ci vuole un po’ di sana follia.