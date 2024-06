Euro 2024, tutte le squadre già qualificate agli ottavi

Euro 2024. Con le due partite di ieri sera si è chiuso il girone A dei campionati europei. Questa sera scenderanno in campo le squadre del girone B. Nel frattempo si inizia già a delineare il tabellone degli ottavi di finale. (Continua…)

Euro 2024, le squadre già qualificate agli ottavi di finale

Nel girone A passano la Germania e la Svizzera, rispettivamente come prima e seconda dopo il pareggio 1-1 di ieri sera. L’Ungheria, che ha vinto al 100′ contro la Scozia, deve sperare di passare il turno come migliore terza, ma ha solo tre punti. La Scozia, invece, lascia definitivamente Euro 2024 con un solo punto, conquistato contro la Svizzera.

Stasera in campo il girone B con l’Italia di Spalletti impegnata contro la Croazia. Agli azzurri serve una vittoria o un pareggio per passare il turno. L’Albania, invece, deve vincere con la Spagna per sperare nella qualificazione. Le Furie Rosse, invece, sono già qualificate agli ottavi, così come il Portogallo.